İzmir\'de huzurevi sakinleri 29 Ekim\'i zeybekli baloyla kutladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Şiirlerin okunduğu, marşların söylendiği ve halk oyunları gösterisinin sahnelendiği baloda huzurevi sakinleri, Cumhuriyet'in önemini vurgulayarak Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla balo düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi zeybek ekibinin halk oyunları gösterisiyle renklenen programda şiirler okundu, marşlar söylendi. Huzurevi sakinleri, Cumhuriyet'in kazanımlarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesindeki rolünü anlatarak bayram sevincini paylaştı.

"YAŞASIN CUMHURİYET"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Huzurevi Şube Müdürü Cihangir Çetintaş, konuşmasında Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak "Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden kahramanları saygı ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

"İYİ Kİ ATATÜRK'ÜMÜZ VARDI"

Huzurevi sakini Sevinç Uytun, huzurevinde mutlu olduğunu belirterek "Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. İyi ki Atatürk'ümüz vardı, iyi ki bize bu cennet vatanı verdi. Bayramı neşe içinde kutluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayanlara" diye konuştu.

Huzurevinde düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ramazan Kuzgun ise Cumhuriyet'in halkın kendi geleceğini belirlemesi anlamına geldiğini ifade etti. Kuzgun, "Cumhuriyet, milletin iradesini kendi eline aldığı bir rejim demek. Ben, sen, biz, o, hepimiz demek; halk demek. Milletin kendi kaderini kendi eline alması demek. Bugün huzurevimize şenlik, neşe geldi" ifadelerini kullandı.

"ONA LAYIK OLDUYSAK NE MUTLU BİZE"

Huzurevi sakini Kamil Asfale de Cumhuriyet'in özgürlük ve bağımsızlığın güvencesi olduğunu vurguladı. Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutlamanın kendisini mutlu ettiğini belirten Asfale, "Mustafa Kemal Atatürk ne güzel tarif ediyor: 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.' Biz halkız. Bizi koruyacak, kollayacak olan Cumhuriyet. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyor. Böyle bir sözü kaç kurucu söylemiştir? Bugün çok sevindik. Efeler ortaya çıktı. Onlar Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden. Böyle bir toplulukla olmak gurur veriyor" diye konuştu.

Emekli öğretmen Turgut Temur ise Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek "Bugün, Atatürk'ün 'En büyük eserim Cumhuriyettir' dediği Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya çalıştık. Ona layık olduysak ne mutlu bize. Cumhuriyet, Atatürk denildiği zaman gözlerim yaşarıyor. Büyük devrimci, komutan, dünya lideri. Konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, oyunlar oynandı. Kendi çapımızda o güzel günü kutlamaya çalıştık. Cumhuriyet sadece bir gün için değildir, her gün içindir" ifadelerini kullandı.