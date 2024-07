İzmir\'de İki Kişinin Yaşamını Kaybettiği Olay Sonrası Esnaftan Elektrik Dağıtım Şirketine Tepki: "Geçici Çözümlerle Sorun Geçiştirilmeye Çalışılıyor"

Güncel

(İZMİR)- İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybettiği olay sonrası bölge esnafı, Kıbrıs Şehit Caddesi ve çevresinin elektrik altyapısının günün şartlarına uygun hale getirilmesini istiyor. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gülhan Gürler, "Yeni yatırımlar yapılması gerekiyor ama şirket buna külfet olarak bakıyor. Bunu bir maliyet kalemi olarak görüyor. Sadece kar amaçlı bir işletme. O yüzden de gerekli bakımdan yapılmıyor. Sıkıntı burada. Hala üstten geçen kablolar var" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde geçen günlerde yaya trafiğinin yoğun olduğu Alsancak Enver Dündar Başar Sokak'ta kentte etkili olan sağanak yağış sonrası elektrik akımına kapılarak iki kişinin yaşamını kaybetmesinin ardından Kıbrıs Şehit Caddesi ve çevresindeki elektrik altyapısına ilişkin problemler bir kez daha gün yüzüne çıktı. Kentte hizmet veren elektrik dağıtım şirketinin bölgeye yeterli yatırımı yapmadığını öne süren esnaf, bölgenin tüm elektrik altyapısının günün şartlarına uygun hale getirilmesini istedi. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Gürler ise elektrik hizmetinin kamulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi İşadamları Derneği Başkanı Hami Torcu, "Cuma günkü olay çok elim bir olay. Çok üzüntü verici. Olmasını hiç kimse istemezdi. Ölenlere rahmet diliyoruz. Ama bizim bu elektrik dağıtım şirketiyle ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Yıllardır da dile getiriyoruz ama köklü bir çözüm üretilmiyor. Geçici çözümlerle sorun geçiştirilmeye çalışılıyor. En basiti kasım ayında deniz taşmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşadık. O dönemde tabii çalışan arkadaşlar ciddi çalıştılar. Ama sadece üstünkörü bir tamirat yapıldı. Bu bölgenin tüm elektrik altyapısının günün şartlarına uygun hale getirilmesi lazım. Cuma günü bizim özellikle yiyecek içecek sektöründe para kazanacağımız gün cuma, cumartesi. Cumartesimiz komple öldü. Akşam 19: 30'dan gece 03: 00 kadar enerji verilemedi. Bizler onca elemanın ücretini ödedik. Belki gıdalarımızda pek bozulan olmadı ama kazanç kaybı yaşadık hem de zarar ettik. Bununla ilgili de zaten elektrik dağıtım şirketi nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağız. Ama bundan öte çok acil bir şekilde buranın altyapısının tekrar elden geçmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Altyapının komple yenilenmesi lazım"

Esnafın yağış sonrası elektrik kesintilerinde mağdur olmamak için dua ettiğini de ifade eden Torcu, "Dua ediyoruz ama tabi yağmurun da yağması lazım. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, bekliyoruz. Kimseyi doğru düzgün bir açıklama, elektrik dağıtım şirketinden gelmiyor. Sadece basına bu olayla ilgili 'bizim kusurumuz yok deniyor' geçiliyor. Peki ne olacak buralar? Onun cevabı yok. İnsanlar endişeleniyor, 'acaba hala bir yerde elektrik kaçağı var mı, çarpılır mıyız' diye. Bu konuda belediye gerekli çalışmaları, kontrollerini yaptı sanırım. Büyük bir ihtimalle Gediz de bu işe onlarla birlikte şey yaptı. Şu an için bölgemizde bir kaçak, çarpılacak bir şey yok. Ama altyapının komple yenilenmesi lazım" diye konuştu.

Ayrıca Torcu, altyapı eksikliğinden kaynaklı yaşadıkları mağduriyetin bedelini elektrik dağıtım şirketinden talep edeceklerini belirterek "İş yerlerimizin maliyeti belli. Kiralarımız yüksek. Elektrik paralarımız çok yüksek. Personel maliyeti belli. Artık bunun bir hesabını yapıp Gediz'den talep edeceğiz" dedi.

"Aman bizim mahalleye yağmasın diye dua ediyoruz"

32 yıllık esnaf Osman Oğuz Horoz da "Herkesin yaşadığı sıkıntı daha fazlasını yaşıyoruz. Çünkü biz halka hizmet veriyoruz burada. İşimiz icabı iş kaybımız oluyor. Biraz yağmur fazla yağdığı zaman her defasında biz ticari kaybımız oluyor. Maddi, manevi kaybımız oluyor. Cuma günü yağmurdan sonra bu hadise duyulur duyulmaz burası boşaldı. Bütün herkes gitti. Ticari açıdan zarar, sıfır ciro yaptık. Elektrik dağıtım şirketi yeterli yatırım yapmıyor. Hala Alsancak'ta her yerde kablolar var. Yolun içinde, arka sokakta, önde, her tarafta kablolar dışarıda. Böyle büyük bir şirket için bu işlerin düzene girmesi, usulüne ve yasalara uygun olarak yapılması denetimler sayesinde olur. Denetimsizlik olunca da böyle oluyor. Boşu boşuna iki vatandaşımızı bir hiç uğruna kaybettik burada göz göre göre. Artık millet yağmur yağsın diye dua ederken biz burada aman bizim mahalleye yağmasın diye dua ediyoruz. Çünkü doğru dürüst altyapımız yok. İnşallah bir gün olur tamamlanır. Biz de bütün halkımızla rahat ederiz" dedi.

"Elektrik hizmetinin kamulaştırılması gerekiyor"

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Gürler ise "Geçen yıl kasım ayında biliyorsunuz yine burada sel yaşandı. Deniz suyu yükselince, baskınları oldu ve burada üç gün kadar yanlış hatırlamıyorsam enerjisiz kaldı. O dönemde burada ani, hızlı çözüm olsun diye yer altından geçmesi gereken kabloları GDZ yer üstünden çıkararak geçici bir çözüm olarak bölgeye enerji verildi. Bunun baş sebebi özelleştirmeler tabii ki. Yani elektrik hizmeti uzmanlar eliyle yapılması gereken bir hizmet. Ama biz bunu özelleştirdik. Özelleştirdik ama denetim yok. Burada TEDAŞ'a, EPDK'ya çok büyük görevler düşüyor. Hizmeti verdin ama takibini yapamıyorsun. GDZ bu işi taşerona vermiş ama sonra denetimini yapmamış. 80 santimetre dipten geçmesi gereken kablo sadece 23 santim derinlikte. Eğer o kablo standartlara uygun olarak yapılsaydı ne çalışma yapılırsa yapılsın ona zarar verilemezdi zaten. Elektrik hizmetinin kamulaştırılması gerekiyor. Bakım, onarım, test, ölçüm bunların devlet eliyle yapılması gerekiyor. Yetkin mühendisler emekli edildi. Yerlerini yeterli kişiler alınmadı. Yeni mezun ya da tecrübesiz arkadaşlarımız asgari ücretlerle çalıştırılıyorlar. Bunlara eğitim verilmiyor. Herhangi bir yeterlilikleri yok. Sonuçta böyle tatsızlıklar yaşıyoruz" dedi.

Bölgenin elektrik altyapısına yatırım yapılması gerektiğini de ifade eden Gürler, "Yeni yatırımlar yapılması gerekiyor ama şirket buna külfet olarak bakıyor. Bunu bir maliyet kalemi olarak görüyor. Sadece kar amaçlı bir işletme. O yüzden de gerekli bakımdan yapılmıyor. Sıkıntı burada. Hala üstten geçen kablolar var."

