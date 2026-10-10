İzmir\'de inşaat firması soruşturmasında 55 mağdurun 155 milyon lira zararı belirlendi

İZMİR'de bir inşaat firmasına yönelik yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir inşaat firmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 mağdurun 155 milyon lira zarara uğradığı belirlendi. 14 kişiye aynı taşınmazların birden fazla kişiye satıldığı tespit edildi. Şirket yetkilileri Mustafa Kenan Aytekin (46) ve B.A. (33) ile şirket çalışanları U.K. (40) ve G.K. (39) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Kenan Aytekin tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, suç gelirleriyle mücadele kapsamında 9 araç ve 40 taşınmaza el konuldu.