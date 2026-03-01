İzmir'de Kasten Ezme İddiası

İZMİR'in Menemen ilçesinde Hamit Göksel Yılmaz'ın (45), şiddet nedeniyle kendisinden boşanan Hatice Ekiz (38) ve oğlu K.Y.'yi (9) otomobille ezdiği anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler karşısında tekrar o korku dolu anları yaşadığını belirten Hatice Ekiz, "İzlediğimde görüntüleri, çok canice geldi. Bu durum beni ve çocuğumu çok yıprattı. Kaza diyorlar. Kaza değil bu. Kasten yapılmış bir şey. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 2 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, 30 Ağustos Mahallesi 7218 Sokak'ta meydana geldi. Hamit Göksel Yılmaz, 2 yıl önce boşandığı Hatice Ekiz ile oğlu K.Y.'ye, ters yöne girip otomobiliyle çarptı. Ardından yere düşen Ekiz ile oğlunun yanına gelen Yılmaz, iddiaya göre "Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim" dedikten sonra uzaklaştı. Ekiz ve oğlu, hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan K.Y. aynı gün taburcu edildi. Ayak bileği ile kaburgasında kırıklar olan Ekiz'in tedavisi sürerken, yakalanan Yılmaz sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ekiz'in 14 yıllık evlilikleri süresince gördüğü şiddet nedeniyle 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Huzur ve sükunu bozma', 'Çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan toplam 13 kaydı bulunan Yılmaz'dan 8 kez şikayetçi olduğu belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından Hamit Göksel Yılmaz hakkında 'Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Yılmaz hakkında eski eşi ve oğlu yönünden ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca Hatice Ekiz'in basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı, vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu belirtildi. Mağdur K.Y.'nin ise kati hekim raporunda, kişide olay sonrası akut stres bozukluğu saptandığı, ruhsal etkilenim süresi, hastanın klinik durumu ve işlevselliği göz önünde bulundurulduğunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı ifade edildi. İddianamede ayrıca sanık Yılmaz'ın boşandığı Hatice Ekiz ile oğlunun üzerlerine aracı sürüp, çarparak neden olduğu vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu vurgulandı. Olayda kullanılan aracın öldürmeye elverişli olduğuna da dikkat çekilip, eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu ifade edildi.

'GİT KİME SÖYLÜYORSAN SÖYLE'

İddianamede ifadesi yer alan K.Y., babasının otomobille çarptığı annesinin yere düştüğünü belirtip, "Otomobilin lastiği, sağ bacağına sürtünce annem dengesini kaybedip, düştü. Teker sol bacağının üzerinden geçti. Babam olay yerinden ayrılmadan önce anneme 'Git kime söylüyorsan söyle' diye bağırdı" dediği belirtildi. K.Y.'nin babasının ceza almasını istemediği için şikayetçi olmadığı da kaydedildi.

'ÇARPMADIM, İFTİRA ATIYOR'

Hamit Göksel Yılmaz'ın ise iddianamede yer alan ifadesinde, "Olay günü oğlum K.Y. beni arayıp, 'Bana para bırakabilir misin' diye sordu. Eski eşimin çalıştığı kuaför dükkanına doğru yola çıktım. Eski eşim ve oğlumu yürürken gördüm. Yolun karşı tarafında olduklarını gördüğüm için ters şeritten yanlarına doğru yanaşmak istedim. Otomobili yavaşlatarak duracağım esnada, Hatice telefon ile video ya da fotoğraf çekimi yapmaya başladı. Bana küfrederek aracımın önüne atladı. Ne oğluma ne de Hatice'ye çarpmadım. İftira atıyor" dediği öğrenildi. Hatice Ekiz'in ise ifadesinde evlilik süresince de şiddete uğradığını belirtip, kendisine ve oğluna bunu yapan kişiye en ağır cezanın verilmesini istediğine yer verildi.

O ANLAR KAMERADA

Sanık Hamit Göksel Yılmaz'ın 42 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması sürerken, olay anının mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sanık Yılmaz'ın aracıyla bir süre etrafta bekleyip, ardından oğluyla yürüyen Hatice Ekiz'i görüp, karşı şeride geçerek otomobiliyle çarpıp, kaçması yer alıyor.

'KAZA DEĞİL, KASTEN YAPILMIŞ BİR ŞEY'

Görüntüler karşısında tekrar o korku dolu anları yaşadığını belirten Hatice Ekiz, "İzlediğimde görüntüleri, çok canice geldi. Bu durum beni ve çocuğumu çok yıprattı. 'Kaza' diyorlar. Kaza değil bu. Kasten yapılmış bir şey. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği (KAÇOK) Başkanı Aslı Mercan Sarı, "Avukatlarımızla, ilk günden bu yana Hatice Ekiz davasını takip ediyoruz. Kamera kayıtları ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi her şeyin kast üzerine kurulduğu ortada. Biz hiçbir kadınımızı şiddet mağduru etmeyeceğiz ve yanında duracağız. Hatice hanım yalnız değil. Kamera kayıtları ortada" dedi.

'MAĞDURLARIN YANINDA OLACAĞIZ'

Ekiz'in avukatı Merve Aybar Güler de "Dosyaya bilirkişi raporu geldi. 3 ayrı kamera kayıtlarında yapılan çözümlemede, olayın gerçekten tasarlanmış bir şekilde ve kasıtlı olarak müvekkillere karşı yöneltildiği çok açık ve net bir şekilde bilirkişi raporunda yer alıyor. Olayın takipçisi olacağız. Olay bir kaza değil. Kasıtlı bir şekilde nitelikli kasten öldürme suçudur. Hem müvekkile karşı hem de oğluna karşı yapılan kasıtlı bir öldürmeye teşebbüstür. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Yaralanan çocuk K.Y.'nin avukatı Osman Güler ise "Görüntülerde çok net bir şekilde, sanığın tasarlamayla olayı gerçekleştirdiği ortadadır. Sonuna kadar da çocuğumuzun yanında olacağız. Mağdurların yanında olacağız" diye konuştu.