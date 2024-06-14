İzmir'de Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Ulaşım - Son Dakika
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İzmir'de Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Ulaşım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri ile İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

14.06.2024 18:18
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için toplu ulaşımda planlamayı yaptı. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. ESHOT otobüsleri, arife gününden itibaren kabristanlara özel otobüs seferleri de yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, bayram günlerinde, takviye edilmiş Pazar günü çalışma programıyla hizmet verecek. Kamu personelinin idari izinli sayılacağı 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri ise takviye edilmiş Cumartesi günü çalışma programı uygulanacak. Bayram süresince orman köyü hatları da hizmete devam edecek. Otogar bağlantılı hatlar ile yolcu yoğunluğu yaşanabilecek ana arterleri kullanan hatlar, takviye araçlarla çalışacak.

Otobüsler, Arife günü (15 Haziran Cumartesi) ile bayramın ilk üç gününde kentteki tüm kabristanlara ek seferler yapacak.

"Baykuş" devam

Yaz sezonu ile birlikte Urla, Seferihisar, Foça, Gümüldür, Dikili, Karaburun ve Çeşme ilçelerine yönelik yolcu artışı dikkate alınarak, bu bölgelere çalışan hatlara takviyeler de ayrıca yapılacak.

ESHOT'un "Baykuş Seferleri" de Gaziemir, Çiğli, Bornova, Buca ve Narlıdere ilçelerinden Konak'a olacak şekilde haftanın her günü gece yarısından sabaha kadar devam edecek.

Metro ve tramvay seferleri

İzmir Metrosu'nda seferler, bayram boyunca 06.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir gerçekleştirilecek. Konak, Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatları da bayram boyunca günün yoğun saatlerinde sefer sıklıklarını artıracak.

İZDENİZ seferleri

İZDENİZ'de Arife günü ve bayram tatili boyunca hafta sonu tarifesi uygulanacak. Yolcu yoğunluğuna göre ek seferler hızla devreye alınacak. Baykuş Seferleri, Arife günü de dahil olmak üzere bayram süresince ve 21-22 Haziran günlerinde devam edecek.

Urla, Foça ve Mordoğan'a yapılan Yaz Seferleri, bayramın ikinci günü olan 17 Haziran'da başlayacak; 18 ve 19 Haziran günlerinde de yapılacak. Gemiler, Konak, Karşıyaka ve Güzelbahçe iskelelerinden kalkacak. Önceden bilet satışı yapılmayacak. Yolcular, gemilere, İzmirim Kart ya da banka ve kredi kartlarıyla binebilecek. Yaz Seferleri 22 Haziran Cumartesi ve 23 Haziran Pazar günleri de düzenlenecek.

Midilli gemi seferleri

İZDENİZ'in Alsancak Limanı çıkışlı Midilli seferleri de Kurban Bayramı'na özel olarak 14 Haziran Cuma, 19 Haziran Çarşamba ve 21 Haziran Cuma günleri düzenlenecek.

Tüm ulaşım modlarında ayrıntılı hat, güzergah ve sefer saat bilgilerine; ESHOT Mobil, eshot.gov.tr, izmirmetro.com.tr,  tramizmir.com,  izdeniz.com.tr ve izban.com.tr adreslerinin yanı sıra kurum ve kuruluşların resmi sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Ulaşım - Son Dakika

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