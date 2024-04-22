İzmir\'de Mali Müşavirlerden Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi İçin Eylem

Güncel

HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR)- İzmir'de mali müşavirler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yükünün azaltılması için İzmir Mali Müşavirler Odası önünde toplanarak eylem yaptı. Burada yapılan açıklamada, "Buradan meslek odalarımıza ve meslek üst birliğimiz TÜRMOB'a da sesleniyoruz. Sesimize kulak verin. Bizi duyun. Bu süreçte tüm tarafların üzerine düşenleri yapmasını talep ediyor ve İzmir Mali Müşavirler Odamızın önünden bir kez daha haykırıyoruz. Angaryalara hayır. Mali müşavirler köle değildir. Demokratik mesleki mücadelemiz sürecektir" denildi.

İzmir Mali Müşavirler Odası önünde toplanan mali müşavirler çalışma koşulları ve iş yükünün fazla olması nedeniyle eylem yaptı. Eylemde "Angaryalara hayır", "Çalışan altyapı istiyoruz", "Enflasyon düzeltmesi yıllık yapılsın", Ba bs bildirimleri kaldırılsın", "Sözde değil özde mali tatil", "Çalışan portal istiyoruz", E-Defterler yıllık gönderilsin", "KDV beyanları birleştirilsin" pankartları açılırken; "Maliye şaşırma sabrımızı taşırma", "İnsanız, haklıyız, kazanacağız" sloganları atıldı.

Mali Müşavirler adına açıklamayı okuyan Ebru Akçınar, 3568 sayılı meslek yasasından aldıkları yetkiye dayanarak mesleklerini icra etmeye çalıştıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Çok yoğun bir staj ve sınav maratonundan sonra binbir zorlukla ofislerimizi açıyoruz. ya da firmalarda bağımlı olarak çalışmaya başlıyoruz. Yaptığımız iş ülke ekonomisine büyük değer katıyor. Milyarlarca lira vergi bizlerin emeğiyle hesaplanmakta ve hazineye intikal etmektedir. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarından sonra en fazla can kaybı veren meslek camiasıyız. Peki buradan başta TÜRMOB ve Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere yetkililere sormak gerekmez mi? Tüm bu fedakarlıklara ve zorluklara rağmen mali müşavirler neden gece yarılarına kadar ofislerinde çalışmak zorunda kalmaktadır? Bu kadar çok beyanname ve bildirim yapma sorumluluğuyla kuşatılmış başka bir meslek grubu var mıdır? Mali müşavirler köle midir? Mali müşavirler 50-55 yaşında masa başında kalp krizinden ölüp gitmek zorunda mıdır?"

"'BEN YAPTIM OLDU' DİYEREK YASAYA AYKIRI TEBLİĞLE DÜZENLEME YAPMA YETKİSİNİ HANGİ HAKLA KULLANABİLMEKTEDİRLER?"

Çok fazla iş yükünün olduğunu belirterek çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen Akçınar, iş hayatında yaşadıkları sorunları ise söyle aktardı:

"KDV, KDV 2, Muhtasar SGK, ÖTV, Geçici, Yıllık, Kurumlar, GEKAP, TÜİK, Turizm Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Konaklama Beyannamesi, Form Ba Bs, Yıllık İşletme Cetveli ve yüzlerce beyan ve bildirimle mücadele eden mali müşavirlerin iş yükü yetmemiş olacak ki Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu'nun 174. maddesini görmezden gelerek; adeta canına okuyarak geçici vergi dönemlerinde bilanço ve düzeltilmiş bilanço isteyebilmektedir. Vergi Usul Kanunu 174. maddesi 'Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır' demektedir. Enflasyon Düzeltmesi Tebliği'ni yazanların bunu bilmemesi mümkün olmadığına göre; 'ben yaptım oldu' diyerek yasaya aykırı tebliğle düzenleme yapma yetkisini hangi hakla kullanabilmektedirler? Bizler enflasyon düzeltmesine elbette karşı değiliz ya da devletin vergi toplamasına karşı değiliz. Bilakis bu konularda söyleyecek sözü olan bir akademik mesleki camiayız. Bizler bunu yaparken rasyonel yöntemlerin esas alınmamasına ve tüm iş yükünün mali müşavirlere bırakılmasına isyan ediyoruz. Bizler aynı anda onlarca beyan ve bildirim isteyen Bakanlığın yazılım, donanım ve bilişim altyapısını buna uygun hale getirmemesine karşıyız. Bilgisayarlarımızın karşısında Bakanlığın sistemlerinin açılmasını saatlerce beklemek zorunda oluşumuzadır isyanımız."

"MESLEKTAŞLARIMIZIN ÇALIŞMA ŞARTLARI VE KOŞULLARI TAKİP EDİLMELİ VE GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR"

Yoğun çalışma koşulları ve iş yükünün fazla olması sebebi ile sabırlarının tükendiğini söyleyen Akçınar, mali müşavirlerin öncelikli taleplerini de şöyle aktardı:

"İzmir Mali Müşavirler Odamızın önünden bir kez daha sabrımızın tükendiğini belirtiyor, artık yeter diyoruz. Bizler de hafta sonunu ailelerimizle geçirmek istiyoruz. Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV oranı yüzde 1 olarak düzenlenmelidir. Mali müşavirlik hizmetinde stopaj uygulamasına son verilmelidir. KDV 1 ve KDV 2 beyannameleri birleştirilmelidir. Vergi Usul Kanunu'nda hüküm algına alınan vergi mahremiyeti maddesi güncellenmeli ve SMİYB düzenleyenlere ilişkin sorgu sistemi mali müşavirlere açılmalıdır. Mali Tatil Uygulaması mevcut haliyle tatil olmanın uzağında kağıt üzerinde bir uygulamadır. Mali Tatil dönemindeki beyanname ve bildirimlere ait süreler bir sonraki aykilerle birleştirilmelidir. Mali müşavirlerin sağlık Bakanlığı'nın denetimindeki sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporlarındaki süre kadar beyanname ve bildirim süreleri uzamalıdır. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere, kurumlar mesleğimizi ilgilendiren konularda tebliğ yayınlamadan önce TÜRMOB'un da görüşünü almalıdır. Meslek mevzuatımızda bulunan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vesayeti anlamına gelen tüm hükümler masama faaliyeti ile mevzuattan çıkarılmalıdır. Mali Mühür uygulaması kaldırılmalı, mali müşavirlerin Mali mühürleri mükellefleri için geçerli olabilmelidir. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vereceği listelere binaen mali müşavirlere gönderdikleri beyanname ve bildirim başına hazineden katkı payı ödenmelidir. Ödenecek katkı payı ilgili işlem için alınan damga vergisinin yüzde 70'inden az olmamalıdır. 6 tane büyükşehirde devlet üniversitelerine bağlı mali müşavirlik fakülteleri kurulmalıdır. Bağımlı çalışan meslektaşlarımızın çalışma şartları ve koşulları takip edilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır."

"DEMOKRATİK MESLEKİ MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR"

Mali müşavirlerin başta haksız rekabet olmak üzere onlarca önemli problemle de karşı karşıya olduklarını dile getiren Akçınar, "Buradan meslek odalarımıza ve meslek üst birliğimiz TÜRMOB'a da sesleniyoruz. Sesimize kulak verin. Bizi duyun. Bu süreçte tüm tarafların üzerine düşenleri yapmasını talep ediyor ve İzmir Mali Müşavirler Odamızın önünden bir kez daha haykırıyoruz. Angaryalara hayır. Mali müşavirler köle değildir. Demokratik mesleki mücadelemiz sürecektir" dedi.