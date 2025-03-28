İzmir'de Ramazan Bayramı'nda Ulaşımda %50 İndirim ve Ek Seferler

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda Ramazan Bayramı süresince yüzde 50 indirimli olacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, mezarlıklara özel otobüs seferleri de düzenleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda kent içi toplu ulaşımda düzenlemelere gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı süresince İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Cumhurbaşkanlığı'nca bir karar yayımlanması durumunda ise ulaşım hizmetleri ücretsiz yapılabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü de mezarlıklara özel otobüs seferleri düzenleyecek.

ESHOT otobüs seferleri

ESHOT; İZULAŞ ve İZTAŞIT araçlarında, 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerindeki Ramazan Bayramı ve 2,3,4 Nisan tarihlerindeki idari izin süreci için takviye seferlerle özel bir sefer tarifesi hazırladı. Vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için İzmir Otogarı'na erişim sağlayan ve özellikle ana akslar üzerinde yoğunluk yaşanabilecek hatlara gerekli araç takviyeleri yapıldı. Bayram boyunca orman köyü hatları da hizmete devam edecek. ESHOT'un Baykuş Seferleri de Gaziemir, Çiğli, Bornova, Buca ve Narlıdere ilçelerinden Konak'a olacak şekilde haftanın her günü gece yarısından sabaha kadar devam edecek. Sefer saatlerine ulaşmak için www.eshot.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

Mezarlık hatları

ESHOT otobüsleri, arife günü ile bayramın ilk iki gününde tüm mezarlıklara ek seferler de yapacak. Hizmet verecek hatlar şöyle:

914 - KARŞIYAKA İSKELE – DOĞANÇAY MEZARLIĞI

915 - KARŞIYAKA İSKELE – ÖRNEKKÖY MEZARLIĞI

917 - FAHRETTİN ALTAY - BALÇOVA MEZARLIĞI

918 - FAHRETTİN ALTAY – NARLIDERE AŞAĞI MEZARLIĞI

919 - KONAK – KARABAĞLAR MEZARLIĞI

922 - KONAK – YEŞİLYURT MEZARLIĞI

923 - BORNOVA – HACILARKIRI MEZARLIĞI

924 - BORNOVA – ESKİ BORNOVA MEZARLIĞI

925 - KONAK – HACILARKIRI MEZARLIĞI

926 - ŞİRİNYER – ESKİ/YENİ MEZARLIK

927 - BORNOVA – YENİ BORNOVA MEZARLIĞI

928 - FAHRETTİN ALTAY – TIRAZLI MEZARLIĞI

929 - ŞİRİNYER-KARACAAĞAÇ MEZARLIĞI

932 - ULUKENT-GÜNERLİ MEZARLIĞI

934 - GAZİEMİR SEMT GARAJI-KÜNER MEZARLIĞI hatları ile ek seferler düzenlenecek.

Ayrıca Urla, Seferihisar, Foça, Gümüldür, Dikili, Çeşme bölgelerindeki yolcu artışına bağlı olarak;

744 - FOÇA-HATUNDERE AKTARMA

760 - ÇEŞME-URLA

761 - KARABURUN-URLA

775 - ÖZDERE-CUMAOVASI AKTARMA

776 - DOĞANBEY- CUMAOVASI AKTARMA

837 - DİKİLİ-ALİAĞA AKTARMA

984 - URLA- F.ALTAY AKTARMA hatlarına gerekli araç takviyeleri yapıldı.

Metro ve tramvay programı

İzmir Metrosu'nda seferler, Ramazan Bayramı olan 30, 31 Mart, 1 Nisan ve 2,3,4,5,6 Nisan tarihlerinde Pazar tarifesiyle çalışacak. Seferler 7,5 dakikada bir gerçekleştirilecek. Konak Tramvayı'nda; 30,31 Mart ve 1 Nisan'da Pazar, 2,3 ve 4 Nisan'da Cumartesi tarifesi olacak. Karşıyaka Tramvayı'nda Ramazan Bayramı olan 30,31 Mart, 1 Nisan ile 2,3,4,5,6 Nisan tarihlerinde pazar günü tarifesiyle işletim yapılacak. Çiğli Tramvayı'nda ise Ramazan Bayramı süresince 06.00-00.20 saatleri arasında Mavi Hat'ta 17 dakikada bir seferler devam edecek. Turuncu Hat ise 18 dakikada bir çalışacak. 30, 31 Mart ve 1,2,3,4,5,6 Nisan tarihlerinde ise Alaybey- Katip Çelebi Üniversitesi arasında 06.00-07.00 saatleri arasında 15 dakika, 07.00-22.00 saatleri arasında 12 dakika, 22.00-00.20 saatleri arasında ise 15 dakikada bir sefer yapılacak. Mavi Hat'ta 17 dakikada bir, turuncu hat ise 18 dakikada bir çalışacak.

İZDENİZ gemileri

İZDENİZ'de; 29 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında 9 gün süresince hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. 28 Mart Cuma, 29 Mart Cumartesi, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 4 Nisan Cuma, 5 Nisan Cumartesi günlerinde Baykuş Seferleri yapılacak. Baykuş ücret tarifesi geçerli olacak. İskelelerde gemi kapasitesinden fazla oluşacak yolcu yoğunluğunu önlemek amacıyla yedek gemiler sefere hazır bekletilecek.

Vatandaşlar ayrıntılı hat ve sefer saat bilgilerine; eshot.gov.tr, ESHOT Mobil, izmirmetro.com.tr, tramizmir.com, izdeniz.com.tr ve izban.com.tr'den ulaşılabilir. Ayrıca 153 numaralı Hemşeri İletişim Hattı'ndan da 7 gün 24 saat gerekli bilgiler alınabilecek.