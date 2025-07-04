İzmir'de Şehit Dozer Operatörü İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Şehit Dozer Operatörü İçin Tören Düzenlendi

04.07.2025 15:09
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1) ŞEHİT DOZER OPERATÖRÜ İÇİN İZMİR'DE TÖRENİzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Konya'dan İzmir'e gelen ve dün görevi başındayken şehit olan dozer operatörü evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir (39) için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

1) ŞEHİT DOZER OPERATÖRÜ İÇİN İZMİR'DE TÖREN

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Konya'dan İzmir'e gelen ve dün görevi başındayken şehit olan dozer operatörü evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir (39) için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İzmir İl Jandarma Genel Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Şehit Demir'in mesai arkadaşları katıldı. Törende Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi.

'ORMANLARIMIZ, KÖYLÜLERİMİZ VE CANLILAR HUZURLARINI ONLARA BORÇLU'

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu yıl hem önceki yıllarda orman yangınıyla ilgili verilen mücadelede orman teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın orman yangınıyla ilgili haber aldığında uykunun, yemenin, içmenin, dinlenmenin ne olduğunu unuttuklarını, korkuyu korkuttuklarını, ateşi hiçe saydıklarını hep bu mücadelenin içerisinde gördük. O kahramanlardan biri de rahmetli İbrahim kardeşimizdi. Ödemiş'teki o zor yangın alanında; hızlı, düzensiz seyreden, hakikaten risk oranı çok yüksek olan bir yangında gözünü kırpmadan, canını hiç düşünmeden, yangınla mücadeleye başladığı andan o saate kadar da hiç dinlenmeden ve uyumadan o mücadeleyi veriyor. Onların bu kahramanca mücadelesi ki ormanlarımız, orman içinde ve civarında olan köylerimiz, köylülerimiz, orada yaşayan diğer canlılarımız hayatlarını ve huzurlarını onlara borçlular. Bu rahatlığın, huzurun arkasında bu insanüstü gayret, kahramanca mücadele ve fedakarlık var. Onların fedakarca mücadelesini keşke şehit vermeden, yaralı olmadan anlatabilsek ama maalesef bu mücadelede beklemediğimiz, istemediğimiz bu tür sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Rabb'imden başta İbrahim olmak üzere tüm orman şehitlerimize, bu süreçte yaralanmış, ebediyete intikal eylemiş tüm ormandaki yaralanmış gazilerimize, bu mücadelede günlerce ter dökmüş tüm kardeşlerimize ve ebediyete intikal eylemiş olanlarına yüce Rabb'imden rahmet diliyorum. Bu şehidimiz inşallah son şehidimiz olur. Çünkü ormanlarımız, Anadolu toprağımız, yeterince şehit kanına doydu" dedi.

'ORMAN YANGINLARINDA BUGÜNE KADAR 143 ŞEHİT VERDİK'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de konuşmasında şunları söyledi: "Yeşil vatana düşen ateşi söndürmek için mücadele ederken yüreklerimize ateş düşüren İbrahim Demir kardeşimiz maalesef şehit olarak aramızdan ayrıldı. Belki birçok duyguyu kelimelerle ifade etmek mümkün ama böyle bir acı hangi kelimeyle ifade edilir bilmiyorum. Tek tesellimiz inancımıza göre rızkını helal yoldan kazanmak için çalışırken hayatını kaybeden insanlar şehit mertebesindedir. Ülkemiz kanunlar nezdinde orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatını kaybedenler şehit olur. Tek tesellimiz kardeşimizin şehit olarak bu dünya nöbetini tamamlamış olması. Her birimiz sayılı nefesle bu hayattayız ve bir gün bu nefes tükenecek. Fakat o nefeslerin nerede, ne zaman tükeneceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Bizlere düşen bundan sonra kardeşimizin emaneti olan ailesine, yakınlarına, çocuklarına sahip çıkmaktır. Ümit ediyoruz ki İbrahim kardeşimiz orman yangınlarıyla mücadelede verdiğimiz son şehidimiz olsun. Maalesef bugüne kadar 143 arkadaşımızı bu şekilde ebedi aleme uğurladık. Yeşil vatanın korunması için mücadele ederken hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize, özellikle İbrahim kardeşimize Rabb'imden rahmet diliyorum. Bize de bir gün o son nefesi verme anı geldiğinde şehit olarak can vermeyi nasip etsin" diye konuştu. Törenin ardından İbrahim Demir'in cenazesi, Orman Müdürlüğü'ne ait helikopterle memleketi Konya'ya uğurlandı. Demir'in cenazesinin, Konya'nın Ilgın ilçesinde şehitlikte kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Şehit Dozer Operatörü İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

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