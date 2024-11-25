İzmir'de Süper Minikler Judo Turnuvası Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Süper Minikler Judo Turnuvası Şöleni

İzmir\'de Süper Minikler Judo Turnuvası Şöleni

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen Süper Minikler Judo Turnuvası, 25 takım ve yaklaşık 250 minik judocu ile gerçekleşti. Turnuva, sporcuların çekişmeli mücadeleleriyle keyifli anlara sahne oldu.

25.11.2024 13:59  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen Süper Minikler Judo Turnuvası birbirinden keyifli maçlarla tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Celal Atik Spor Salonu'nda Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası için düzenlediği Süper Minikler Judo Turnuvası'nda 25 takımdan yaklaşık 250 minik judocu tatamiye çıktı. Şölen havasında geçen turnuvada minik judocular, gün boyunca birbirinden çekişmeli müsabakalarda yer aldı. Tribünlerin büyük bölümü dolarken, veliler de keyifli karşılaşmaları takip etme fırsatı buldu.

"Gururluyuz"

Böylesine anlamlı bir turnuvayı düzenlemekten gurur duyduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet ilkelerinin yılmaz neferi öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın İzmir'i bir spor kenti yapma vizyonuyla aynı hedefi ve heyecanı paylaşan bir etkinlikte sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. 8 farklı ilden toplam 25 kulübümüzün katılımıyla yapılan bu turnuvanın İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenleniyor olmasının gururunu ve mutluluğunu yaşıyor, bu anlamlı turnuvanın İzmir'de düzenlenmesine imkan sağlayan Judo Federasyonu ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hangi kulüpler yer aldı?

Turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün yanı sıra Manisa 45, Menemen Belediyesi, Bergama Belediyesi, Yunus Emre Belediyesi, Akhisar Belediyesi, Denizli GSİM, Salihli Belediyesi, Burdur Belediyesi, Antalya Aksu Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Göztepe, Yeşilay SK, Manisa BŞB, Aydın BŞB, Denizli BŞB, Isparta Belediyesi, Şavkar, Kocaeli BŞB, Altıeylül Belediyesi, Balıkesir BŞB, Mavi Ege SK, Manisa GSİM ve İzmir Olimpik SK kulüpleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Etkinlik, Güncel, Yaşam, Şölen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Süper Minikler Judo Turnuvası Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
12:51 İbrahim Tatlıses’ten kötü haber Sevenlerinden dua istedi İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:29:40. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Süper Minikler Judo Turnuvası Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.