İzmir'de Tanzim Satış Mağazası İzmar Adıyla Yeniden Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de Tanzim Satış Mağazası İzmar Adıyla Yeniden Açıldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 43 yıl kente hizmet veren tanzim satış mağazalarını İZMAR adıyla yeniden İzmirlilerin hizmetine sundu. Karabağlar, Menemen ve Gaziemir’de üç şubeyle hizmete açılacak mağazaların ilki olan Bozyaka şubesi, Başkan Cemil Tugay’ın ilk alışverişiyle hizmete başladı. Güvenilir gıda ve temel tüketim ürünlerinin uygun fiyatla satışa sunulduğu İZMAR’ların piyasa fiyatının yüzde 20 altında satış yapacağını açıklayan Başkan Tugay, vatandaşın yaptığı 5 bin liralık bir market alışverişinin bin lirasının cebinde kalacağını söyledi.

11.04.2025 10:33  Güncelleme: 11:35
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 43 yıl kente hizmet veren tanzim satış mağazalarını İZMAR adıyla yeniden İzmirlilerin hizmetine sundu. Karabağlar, Menemen ve Gaziemir'de üç şubeyle hizmete açılacak mağazaların ilki olan Bozyaka şubesi, Başkan Cemil Tugay'ın ilk alışverişiyle hizmete başladı. Güvenilir gıda ve temel tüketim ürünlerinin uygun fiyatla satışa sunulduğu İZMAR'ların piyasa fiyatının yüzde 20 altında satış yapacağını açıklayan Başkan Tugay, vatandaşın yaptığı 5 bin liralık bir market alışverişinin bin lirasının cebinde kalacağını söyledi.

İzmir'de 1973-2016 yılları arasında Tansaş Tanzim Satışları AŞ olarak kentte hizmet veren market zinciri, "İZMAR" adıyla yeniden hizmete açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZTARIM bünyesinde işletilecek İZMAR mağazaları Karabağlar, Menemen ve Gaziemir'de olacak. Şubelerin ilki olan Karabağlar Bozyaka Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ilk alışverişiyle hizmete başladı. Bozyaka'nın ardından Menemen Ulukent Şubesi'nin açılış töreni önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. İzmirlilere güvenli gıdanın yanı sıra temizlik ürünlerinden kişisel bakıma kadar temel tüketim ürünlerini kar amacı gütmeden satışa sunan İZMAR'da, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, Halk Ekmek ile Şaşal Su, Badem Su ve İzmir Su tek çatı altında uygun fiyatla satışa sunuldu.

"Biz halktan yana olan insanlar olarak mecburen bu işe girdik"

Ziyarette konuşan Başkan Tugay, İZMAR projesinin detayları hakkında bilgi verdi. Başkan Tugay, önemli bir karar verdiklerini belirterek "Bu kararın ilk uygulamasını bugün burada hayata geçiriyoruz. Bizler Tansaş'larla büyüdük. Belediyenin marketlerinin güvenilirliği ve fiyatlarının uygunluğunu yaşayarak öğrendik. Bir süre önce Tansaş'lar devredildi. Birçok belediyemiz sosyal market uygulamaları yapmaya çalıştı. Bunlar istenildiği kadar güçlü uygulamalara dönüştürülemedi. Tekrar tanzim satış marketlerini hayata geçireceğiz derken bize 'marketçilik belediyenin işi değil' denildi. Bence de değil. Zaten yapmaya çalıştığımız da bildiğimiz anlamda marketçilik değil. Biz bir market açalım, buradan para kazanalım, birilerine paralar kazandıralım diye bu işlerle ilgilenmiyoruz. Biz halktan yana olan insanlar olarak mecburen bu işe girdik. İnsanlarımız gün yüzü görsün, adil olarak ülkenin olanaklarından faydalansın diye bu görevlerdeyiz" diye konuştu.

"Üreticiye ve tüketiciye yapılan haksızlıklara karşı adım atmak zorundayız"

Türkiye'de ve İzmir'de yurttaşların alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Başkan Tugay, "Zincir marketlerin fiyat politikalarına herkes mahküm durumda. İşin öbür tarafında üreticilerin de mağduriyetleri var. Üreticilerden çok düşük rakamlara alıyor zincir marketler, tüketiciye ne kadara satılacağını da kendi aralarında belirliyorlar. Dolayısıyla hem üreticiye hem tüketiciye yapılan haksızlıklara karşı da bazı adımlar atmak zorundayız" dedi.

"Vatandaşın 5 bin liralık alışverişinin bin 250 lirası cebinde kalacak"

Başkan Tugay, İZMAR marketlerinde ürünlerin piyasadaki en ucuz fiyatlarından yüzde 20-25 daha indirimli satılacağını vurguladı. Başkan Tugay, "Her ay 5 bin lira mutfak masrafı olan bir vatandaşımızın normal markette yapacağı alışverişe göre bin lirası, bin 250 lirası cebinde kalacak. Sıkıntılı durumlarda baktık, bazı ürünlerin fiyatları çok yükseliyor, onları dengeleyecek şekilde üretim ve alım yaptıracağız. İnsanlarımıza o ürünleri de ulaştıracağız. İnsanların temel ihtiyaçlarında mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Halkın öneri ve talepleri doğrultusunda projenin geliştirileceğini ifade eden Tugay, "Sizlerin önerileri, dilekleri bizim için yol gösterici olacak. Ekmeğimiz var, suyumuz var, etimiz, süt ürünlerimiz, tarladan gelen ürünlerimiz var. Hepsi piyasadan yüzde 20-25 daha ucuza satılacak. Herhangi bir yerde bir yanlış görürseniz lütfen beni uyarın" şeklinde konuştu.

15 Halkın Bakkalı şubesi İZMAR'a dönüşecek

İZMAR projesinin kısa sürede İzmir geneline yayılması hedefleniyor. İzmir genelinde 15 market ve 1 gezici market olmak üzere hizmet veren Halkın Bakkalı şubeleri kısa sürede İZMAR mağazalarına dönüşecek. Bozyaka Şubesi'nin ardından ikinci şube Menemen Ulukent'te, ardından Gaziemir'de hizmete açılacak.

İZMAR'da sadece güvenilir ürünler yer alacak

İZTARIM AŞ, İZMAR'da satışa sunulacak ürünleri belirlerken Türkiye genelinde üretim standartlarına uygun, sadece güvenilir ürünlerin market raflarında yer alması için özel çalışma yürüttü. Gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik, kişisel bakım gibi temel tüketim ürünlerinin de markette yer alacağını İZMAR'da markaya dayalı değil, güvene dayalı bir ürün gamı oluşturulacak. İlk etapta İZMAR'larda 21 kategoride 581 ürün yer alacak.

Büyükşehir'in et, süt ürünleri ve tüm suları tek çatı altında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası ve Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde üretilen et ve süt ürünleri İZMAR'da uygun fiyatla halkla buluşacak. Et ve süt ürünlerinin yanı sıra Şaşal Su, Badem Su ve İzmir Su ürünlerini tek çatı altında, İZMAR'da satışa sunulacak. Belirli mağazalarda su satışı için "gel al" noktaları oluşturulacak.

Halk Ekmek büfesi olarak da hizmet verecek

İZMAR mağazaları açıldığı her yerde Halk Ekmek büfesi olarak da hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği ve uygun fiyatla yurttaşa sunduğu sağlıklı ve güvenilir ekmeğe artık İZMAR'da da ulaşılabilecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Tanzim Satış Mağazası İzmar Adıyla Yeniden Açıldı - Son Dakika

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