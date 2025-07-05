İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 60 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 60 Kişi Tutuklandı

05.07.2025 00:07
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İzmir'de yolsuzluk operasyonu sonucunda 60 kişi tutuklandı, 58 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

60 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'de 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 99 kişiden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Kırcı'nın da aralarında bulunduğu toplam 60 kişi tutuklandı.

58 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Sosyal İşler Daire Başkanı Ulaş Aydın ve Ertan Dikmen'in de olduğu 58 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen de serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten için de yaşından dolayı tutuksuz yargılama kararı verildi.

'MASUM OLDUKLARINA İNANIYORUZ'

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Murat Bakan ve Deniz Yücel, İzmir Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. CHP'nin hedef haline getirildiğini belirten Aytekin, "Bugün dava dosyasındaki kooperatif falan, her neyse, asıl CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun tutuklanma sebebi il başkanı olmasıdır. Tunç Soyer'in tutuklanma sebebi geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıdır. Bunların ortak yanları CHP'li olma sıfatıdır. Sadece İzmir'de değil, Antalya'da da benzer bir operasyon yapıldı. Bunun sebebi de açık, neden CHP hedef haline geldi? Çünkü CHP Türkiye'nin 1'inci partisi oldu. Çünkü CHP meydanları doldurmaktadır. Çünkü CHP iktidara koşmaktadır" dedi.

Çok üzgün olduğunu belirten Murat Bakan, "Son derece üzgünüm. Tutuklu kararı verilen arkadaşlarımızı tanıyoruz, bu kentin çocukları. İçlerinde 20-30 yıllık bürokrat, gencecik çocuklar var. Eşi 5 aylık hamile olan da 1 yaşında çocuğu olan da var. Depremzede olduğu için belediyede işe giren de var. Biz onların temizliğine, saflığına ve masumiyetine inanıyoruz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel ise "Tutuklamaların gözaltıların CHP'ye yönelen 31 Mart Yerel Seçiminden sonra başlayan ve devam eden saldırıların bir parçası olduğunu biliyoruz. Bu soruşturmalar CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek için, zayıflatmak için toplumda CHP'yi, belediye başkanlarını, belediye başkanlarını, yöneticilerini, kadrolarını itibarsızlaştırmak için yapılan soruşturmalar olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan partililer ve şüphelilerin yakınları da gün boyunca İzmir Adliyesi önünde yargılama sonrasında gelecek kararı beklerken, bazı vatandaşların kararlar sonrasında gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Haber Kamera: Tolga TAHÇI - Ersan ERDOĞAN/İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Operasyon, Politika, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 60 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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