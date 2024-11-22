İzmir\'in Gaziemir Meydanı Yenilendi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Gaziemir'in sembolü Abdullah Arda Meydanı'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Uzun yıllar ilçeye hizmet veren meydanı zemin kaplamalarından oturma alanlarına kadar baştan sona yenileyen ekipler, alanı modern ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturdu. Meydanda ayrıca bölge halkı için büyük öneme sahip mübadele ve Atatürk ile özdeşleşen Gülcemal Vapuru da kuru havuz projesiyle yaşatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir'in kalbi Abdullah Arda Meydanı'nda başlattığı yenileme projesini tamamladı. Yarım asırdan fazla süredir Gaziemirliler için büyük bir öneme sahip Abdullah Arda Meydanı ve bitişiğinde yer alan bina cephelerinin yenilenme projesiyle alan yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında meydanın zemin kapmaları yenilendi. Vatandaşların konforla kullanabileceği yeni oturma alanları oluşturuldu; yeşil alanlar ve peyzaj çalışmalarına ağırlık verildi. Meydana bitişik bina cepheleri yenilenen meydanla bütünleşecek şekilde kent estetiğine uygun olarak düzenlendi. Meydana kazandırılan kuru havuzda ise 1923 yılında Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesi döneminde Türk vatandaşlarını İzmir'e getiren ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de gezilerinde kullandığı Gülcemal Vapuru yaşatıldı.

Modern ve fonksiyonel tasarıma kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Gürkan Güner, Abdullah Arda Meydanı'nın oldukça eski bir meydan olduğunu belirterek, "Zaman içinde yıpranan meydanı modern tasarımla yeniledik. Altyapıdan başlamak üzere zemin kaplamaları, oturma birimleri, yeşil alanlar, ağaçlandırmalar ve aydınlatmalar daha modern ve fonksiyonel bir hale getirildi. Projemiz kapsamında meydana cephesi olan geleneksel binaların cephelerini düzenleyip, bakım ve onarımını yaptık. Bina önlerinde bulunan üst örtü de kent estetiğine uygun olarak düzenlendi" diye konuştu.

Mübadelenin anısına

Kuru havuz projesinde canlandırdıkları Gülcemal Vapuru ile ilgili de bilgi veren Güner, "Meydanımızda bir kuru havuz ve kuru havuz bölümünde bir anıt gemimiz bulunuyor. Bu gemimiz, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Selanik ve civarından gelen vatandaşlarımızı taşıyan gemi. Eskiden Gaziemir'in adı Seydiköy olarak geçiyormuş. Gaziemir'in kalbindeki bu anıt, ilk kuşak Seydiköylülerin anısına ithaf edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatları doğrultusunda İzmir'imizin simge meydanlarında, diğer tüm alanlarında olduğu gibi yenileme çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Meydanda yapılanlar çok güzel"

Yenileme çalışmaları esnafı da mutlu etti. Düzenlemeyi çok beğendiklerini aktaran esnaf Yaşar Üstün, "Bizim muhacirlerimiz Selanik'ten Gülcemal Vapuru ile gelmişler. Bu anıların yaşatılması bizim için çok değerli. Ayrıca oturma alanlarının oluşturulması çok güzel. Başkanımız Cemil Tugay'a teşekkür ederiz" dedi. Ali İhsan Erdenilgen ise "40 sene öncesinde yapılan bir meydan. Yenilenmeye ihtiyaç duyuyordu. Gaziemir'de belediye başkanlarımız birlikte uyum içinde çalışıyor. Bundan son derece mutluyuz. Bir Gaziemirli olarak yeni seçilen Başkanımız Cemil Tugay'a ayağının tozuyla buraya el attığı için şükranlarımı sunuyorum. Başkanlarımızın güzel çalışmalarını görüyoruz ve diğer eksikleri de gidereceklerine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Meydanın eski halinin çok kötü olduğunu dile getiren yurttaş Yusuf Dündar ise yenileme sonrası meydanın çok güzel bir hale geldiğini belirtti.

Neler yapıldı?

3 bin 300 metrekarelik meydan düzenlemesi ve 375 metrekarelik cephe düzenlemesi projesi 11 milyon liralık yatırımla tamamlandı. Projeyle alanın zemin kaplamaları traverten olarak yeniledi. Yeni ahşap oturma birimleri ve kaplamaları yapıldı. Bina cephelerindeki eski tabelalar söküldü, sıva ve boya işleri bitirildi. İş yeri önlerinde bulunan tente sistemleri düzenlendi. Peyzaj düzenlemesi ve bitkilendirme yapıldı. Elektrik ve tesisat altyapı imalatları tamamlandı. Kuru havuz üstü kaplama imalatı, meydan saati, çöp kutuları, bilgilendirme ve meydan tabelaları, Gülcemal Vapuru'na ithafen anıt, dükkan tanıtım tabelaları yapılan düzenleme çalışmaları arasında yer alıyor.