İzmir Kemalpaşa\'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinin kırsal Halilbeyli Mahallesi'nde tarım arazinde yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı iki çiftlik zarar görürken, yangın havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Bugün saat 15.00 sıralarında Halilbeyli Mahallesi, Halilbeyli Kırı mevkisindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir ve Manisa orman ekipleri ile Kemalpaşa ve Turgutlu itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz, havadan da 2 helikopterle müdahale edildi. Köylüler de iş makineleriyle ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alınan yangında 2 çiftlik zarar gördü. Yangın çıkış nedeni araştırılıyor.