İzmir Konak\'ta Gıda Çarşısı\'ndaki İş Yerinde Yangın

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İZMİR'in Konak ilçesinde, Gıda Çarşısı'ndaki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü.

?Yangın, saat 00.45 sıralarında, Gıda Çarşısı'nda bulunan 1243 sokaktaki bir plastik ambalaj dükkanının üst katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yanında bulunan yağ deposuna da sıçradı. Dükkandan yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 02.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının meydana geldiği sırada iş yerlerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.