İzmir ve Manisa\'da orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi

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İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınına müdahale sürerken Menderes ilçesinde de yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde de çıkan orman yangınında kırsal bir mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

İzmir ve Manisa'dan peş peşe orman yangını haberleri geldi. İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER BÖLGEDE

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

MANİSA SOMA'DA 1 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manisa'nın Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Yangının yaklaştığı Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

"RÜZGAR HER YÖNDEN ŞİDDETLİ ESİYOR"

Bölgede inceleme yapan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya gazetecilere yaptığı açıklamada öğlen saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmak üzereyken çok şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar yayıldığını söyledi. Tekeli Işıklar Mahallesi'nde vatandaşların ve hayvanların bölgeden uzaklaştırıldığını anlatan Akkaya, şu bilgileri verdi: "Hayati bir tehlike öngörmüyoruz şu an itibarıyla. Köyde de tutuşan bir dam ve evimiz yok. Bütün ekipler köye sıçramaması için müdahale ediyor. İnşallah da başarılı olacaklar ama rüzgar her yönden şiddetli esiyor. Köyümüze zarar gelmeden yangını önlemek istiyoruz."

ÇEŞME'DEKİ YANGIN

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı. Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.