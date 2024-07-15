İzmir ve Manisa'da orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir ve Manisa'da orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi

Geniş Video İzle

İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ederken bu kez Menderes ilçesinden yangın haberi geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Manisa'nın Soma ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangının yaklaştığı Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

15.07.2024 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınına müdahale sürerken Menderes ilçesinde de yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde de çıkan orman yangınında kırsal bir mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

İzmir ve Manisa'dan peş peşe orman yangını haberleri geldi. İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER BÖLGEDE

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

İzmir ve Manisa'da orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi

MANİSA SOMA'DA 1 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manisa'nın Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Yangının yaklaştığı Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

İzmir ve Manisa'da orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi

"RÜZGAR HER YÖNDEN ŞİDDETLİ ESİYOR"

Bölgede inceleme yapan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya gazetecilere yaptığı açıklamada öğlen saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmak üzereyken çok şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar yayıldığını söyledi. Tekeli Işıklar Mahallesi'nde vatandaşların ve hayvanların bölgeden uzaklaştırıldığını anlatan Akkaya, şu bilgileri verdi: "Hayati bir tehlike öngörmüyoruz şu an itibarıyla. Köyde de tutuşan bir dam ve evimiz yok. Bütün ekipler köye sıçramaması için müdahale ediyor. İnşallah da başarılı olacaklar ama rüzgar her yönden şiddetli esiyor. Köyümüze zarar gelmeden yangını önlemek istiyoruz."

İzmir ve Manisa'da orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi

ÇEŞME'DEKİ YANGIN

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

İzmir ve Manisa'da orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı. Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İzmir ve Manisa\'da orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi
Kaynak: AA

Orman Yangını, Helikopter, Oğlananası, Menderes, Tekeli, Manisa, İzmir, Çeşme, Soma, Çevre, Acil Durum, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir ve Manisa'da orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Harun Çelik: Geçmişte yanan yerlerin imar ve iskan durumu yangınların sebebini ortaya koyuyor 0 0 Yanıtla

18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
15:37 Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 19:05:14. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir ve Manisa'da orman yangını! 1 mahalle tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement