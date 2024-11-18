İzmir Metrosu\'nda Yürüyen Merdivenler Yenilendi

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(İZMİR) - İzmir'de Evka 3- Narlıdere Kaymakamlık arasında hizmet veren 27 kilometrelik İzmir Metrosu'nun 24 istasyonundaki tüm yürüyen merdivenler bakım ve yenilemeye alınarak daha güvenli hale getirildi. Sistemdeki 194 yürüyen merdiven ve 84 asansör TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nın denetimi altında tek tek elden geçirildi. İzmir Metrosu'nun hizmete girdiği 2000 yılından bu yana yürütülen en kapsamlı çalışmada sona gelindi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro AŞ'nin, istasyonlardaki yürüyen merdiven ve asansörleri Temmuz ayında başlatılan ağır bakım ve tamir çalışmaları sayesinde tamamen güvenli hale getirildi. 194 yürüyen merdiven ve 84 asansörün tamamı daha önce yapılmamış ölçekte detaylı bakım ve onarım çalışmasına tabi tutuldu. Tespitlerin ardından yedek parça temin süreci başlatıldı. Parça montajları ve kontrolleri tamamlanan yürüyen merdivenler birer birer hizmete girmeye başladı. 45'i aşkın yürüyen merdiven kullanıma açıldı. Bakım ve onarım süreçleri, İzmir Metro AŞ atölyelerinde devam eden 8 yürüyen merdiven de etap etap devreye alınacak. Bir yürüyen merdiven ise beklenen parçalarının gelmesinin ardından hizmete girecek.

Tüm asansörler faal

Öte yandan metro istasyonlarındaki toplam 84 asansörün tamamı faal olarak hizmet veriyor. Parça bekleyen 8 yürüyen merdivenin bulunduğu noktalarda engelli, çocuklu ve yaşlı yolcular, asansörleri kullanabiliyor.

Tugay: "Çok uğraştık"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yürüyen merdivenlerin bakım onarımı sırasında vatandaşların yaşadığı mağduriyetle ilgili konuştu. Tugay, yürüyen merdivenlerde önceki süreçte yaşanan kazalara dikkat çekerek "Denetimci arkadaşlarla konuyu derinlemesine inceledik. Hazırlanan raporda yürüyen merdivenlerin ağır bakıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyordu. Şu anda onların bakım ve onarım çalışmalarına yedek parça dahil değil. Bazılarında yedek parça ihtiyaçları olduğu belirlendi. Bunlar Türkiye'de olmadığı için yurt dışından sipariş edildi. Gelmeleri zaman aldı" dedi.

"Özür diliyorum"

Herhangi bir kaza yaşanmasın diye güvenlik nedeni ile asansörleri bir süre çalıştırmadıklarını söyleyen Tugay, "Bu süreçte biz de çok acı çektik. Yaşlılarımız, engellilerimiz için hizmet versin diye çok uğraştık. Arkadaşlarımız başında adeta nöbet bekledi. Biz bu konuyu çok ciddiye aldık. Çok uğraştık. Merdivenlerin yüzde 95'inde çalışmalar tamamlandı. Bu süreç içerisinde elimizden gelen azami hızı gösterdik. Bu dönemde mağduriyet yaşattığımız tüm vatandaşlarımızdan özür diliyorum" diye konuştu.

Karakuzu: "8 yürüyen merdiven her gün bakımda olacak"

Basmane İstasyonu'ndaki çalışmaları inceleyen İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Sinan Karakuzu, "1 Temmuz'da yaşanan vahim kazadan sonra 194 yürüyen merdivenimiz ve 84 asansörümüzde ağır bakım çalışmaları başlatıldı. 58 yürüyen merdiven ve 12 asansörü devre dışı bırakarak bakımlarını yaptık. Bugün itibariyle 194 merdivenden 8'i normal bakım sürecinden dolayı kapalı. Yasalar gereği her yürüyen merdiven ayda bir bakıma alınmak zorunda. 194 yürüyen merdiven, haftada 6 gün çalışma esasına göre; tamir çalışmaları devam eden 8 yürüyen merdiven ise her gün bakımda olacak. Bunları kapalı gibi algılayabilir yolcularımız. Öyle düşünmesinler, normal bakım rutinine döndük. Bunun haricinde Üçyol Meydanı çıkışında bir yürüyen merdivenimizi değiştirme kararı aldık. Siparişimizi verdik, 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirilecek. Çalışmayan 8 yürüyen merdivene alternatif olarak asansörler çalışıyor" dedi.

"Vatandaşlarımız güvenle kullanabilir"

Yürüyen merdiven ve asansörler için yapılan çalışmalar sonrasında güvenliğin sağlandığını belirten Karakuzu, "Artık hepsi yüzde 100 güvenli. Bakımlar TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin denetimi altında olduğu için vatandaşlarımız güvenle kullanabilir" diye konuştu.