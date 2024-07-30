İzmir Urla'da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Urla'da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı

İzmir Urla\'da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını söndürmek için çalışmalar sürerken İzmir Valisi Süleyman Elban da açıklama yaptı. Vali Elban, "Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor." ifadelerini kullandı. Elban ayrıca, yangınla ilgili 1 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

30.07.2024 23:59
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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken yeni bir gelişme de yaşandı. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi.

İzmir Urla'da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı

İZMİR VALİSİ BÖLGEDE

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemede bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, kentte bugün 5 yangın çıktığını belirtti.

İzmir Urla'da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı

Yağcılar Mahallesi'nin güneyinde, saat 16.33 itibarıyla bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangının başladığının tahmin edildiğini kaydeden Elban, şöyle konuştu: "Rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayıldı. 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil tarafta Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık. Gün batıncaya kadar 10 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi. Karada ise 84 aracımız, 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve diğer araçlarımız ile 404 personelimizle müdahaleye devam etti. Şu an itibarıyla gece görüşlü iki helikopterimiz de havada müdahalemiz devam ediyor."

İzmir Urla'da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı

Ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Elban, "Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Eğer rüzgarda bir anormallik olmazsa, bazen saatte 72 kilometreyi bulan bir rüzgarımız var, yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor. Yangının biraz enerjisi düşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

İzmir Urla'da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı

YANGINLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gazetecilerin, "Yangında mangal kömürü üretim yerinin ihmali mi var?" sorusu üzerine, Elban, "Savcılık talimatıyla işletme sahibi gözaltına alındı. Kendisinin sorgusu devam ediyor." dedi. Gözaltına alınan kişinin İ.A. (33) olduğu öğrenildi.

İzmir Urla'da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı

Yangın esnasında Demircili Mahallesi'ndeki bağ evlerinde olduğunu belirten Onur Orkun Dinli de jandarma ve AFAD ekiplerinin yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Urla'da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deutschland: 2 metrekare ormanimiz var onuda sürekli yakın yazık inan yazık insan aciyor 0 0 Yanıtla

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