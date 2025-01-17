İzmir, Uşak, Denizli ve Aydın'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
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İzmir, Uşak, Denizli ve Aydın'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

İzmir, Uşak, Denizli ve Aydın\'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

İzmir, Uşak, Denizli ve Aydın'da eğitim öğretim yılı birinci dönemi sona erdi. İzmir'de 738 bin 886 öğrenci karne alırken, Uşak'ta 61 bin 776, Denizli'de 192 bin 827 ve Aydın'da 189 bin 372 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Valiler, okullarda düzenlenen törenlerde öğrencilere karnelerini verdi ve onlarla sohbet etti.

17.01.2025 12:50
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İzmir, Uşak, Denizli ve Aydın'da eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla öğrenciler karnelerini alarak tatile çıktı.

İzmir'de 2 bin 575 okulda toplam 738 bin 886 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, öğrencilerin seslendirdikleri şarkıları dinledi.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Elban, sohbet ettiği öğrencilere karnelerini verdi.

Elban'a, Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de eşlik etti.

Uşak

Kentte 314 okulda toplam 61 bin 776 öğrenci karnelerini aldı.

Kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Uşak Valisi Naci Aktaş, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Daha sonra sınıfları gezen Aktaş ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini verdi.

Aktaş'a, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel eşlik etti.

Denizli

Denizli'de de 784 okulda 192 bin 827 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Pamukkale ilçesindeki İncilipınar İlkokulunda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, eğitim öğretim yılının ilk yarısını güzel bir şekilde tamamladıklarını belirterek, öğrencilerin tatillerini iyi değerlendirmesini istedi.

Çalışkan, daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.

Aydın

Kent genelindeki 878 okulda 189 bin 372 öğrenci tatile çıktı.

Efeler ilçesi Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda düzenlenen törende Aydın Valisi Yakup Canbolat ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilerle sohbet eden Canpolat, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk yarı oldukça başarılı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde tamamlandı. Okullarımızda önemli bir problem yaşamadık. Eğitimin kalitesinin artırılması Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin uygulanması konusunda bütün eğitim camiamız oldukça kararlı şekilde meselenin üzerine gidiyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir, Uşak, Denizli ve Aydın'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika

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