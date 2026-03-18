İzmir ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
İzmir ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

İzmir ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi\'nin yıl dönümü kutlandı
18.03.2026 13:03
İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir'de Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki törende Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Elban ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri kabirlere karanfil bıraktı.

Kentteki anma programı, Sabancı Kültür Merkezi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikle devam etti.

Vali Süleyman Elban, programdaki konuşmasında, Çanakkale Savaşı'nda verilen mücadelenin özel olduğunu ifade etti.

Zaferin arkasında her türlü varlığını vatan için feda etmeye hazır olan büyük bir milletin olduğunu aktaran Elban, "Çanakkale sadece Gelibolu'da, Çanakkale'de verilmiş bir boğaz harbinin adı değil, aynı zamanda bu milletin bin yıllarca bir araya getirdiği, biriktirdiği bu ruhla verdiği mücadelenin adıdır. Dolayısıyla Çanakkale'yi iyi anlamak ve bunu doğru anlatmak zorundayız. Bu ruh Türkiye'nin ruhudur. Dolayısıyla Çanakkale ruhunu ve Çanakkale'de verilen mücadeleyi bu manada anlamamız gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından lise öğrencileri tarafından "Çanakkale" adlı oratoryo sunuldu.

Aydın

Aydın'da Tellidede Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Üsteğmen Sertaç Sarı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından Kemer Mezarlığı'ndaki şehitlikte de dua edildi, Yedieylül Şehitler Abidesi ve Çanakkale Şehitliği Anıtı'na şükran ziyareti yapıldı.

Törene, şehit yakınları, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Uşak

Uşak Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Serdar Kartal, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler ve Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı tören mangası saygı atışı yaptı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinden sonra protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Uşak Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sahnelendi.

Manisa

Manisa Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve şehit aileleri ile gazi dernekleri tarafından çelenkler sunuldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Manisa Şube Başkanı Yusuf Kayışkan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, bir öğrenci şiir okudu.

Daha sonra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şehitlik defterini imzaladı.

Vali Özkan konuşmasında, tarihin her safhasında yazılan kahramanlık destanlarının, vatanını canı pahasına savunan aziz ecdadın sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesi olduğunu ifade etti.

Törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.

Denizli

Denizli'de şehitlikteki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, protokol üyeleri anıta çelenk sundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Törende konuşan Köşger, Çanakkale'yi geçilmez kılanın, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden kahraman ecdadı rahmet, şükran ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Konuşmanın ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
