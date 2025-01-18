İzmirli Fıçı Ustası, Ata Mesleğini Oğluna Aktarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmirli Fıçı Ustası, Ata Mesleğini Oğluna Aktarıyor

İzmirli Fıçı Ustası, Ata Mesleğini Oğluna Aktarıyor

54 yıldır ahşap fıçı ustalığı yapan Yaşar Çan, bu yok olmaya yüz tutan mesleği oğluna öğretiyor. Fıçının kullanım alanındaki değişimi ve kendisinin bu alandaki tek usta olduğunu belirten Çan, mesleği gelecek nesillere taşımak için çabaladığını ifade etti.

18.01.2025 12:35  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ahşap fıçı ustalığı yapan Yaşar Çan (61), 7 yaşında memleketi Gaziantep'te çırak olarak başladığı mesleğini 54 yıldır sürdürüyor. Yok olmaya yüz tutan mesleğini oğlu Selçuk Çan'a (37) da öğreten Çan, " Ege'de tekim, benden başka fıçı yapan yok. Benden sonra da mesleğimi oğlum devam ettirecek" dedi.

Dünyanın en büyük tarihi açık hava çarşılarından biri olan Kemeraltı'nda ahşap fıçı ustalığı yapan Yaşar Çan, 7 yaşında memleketi Gaziantep'te çıraklıkla başladığı ahşap mesleğini 54 yıldır sürdürüyor. İzmir'e 1990 yılında gelerek fıçı imalatı yapan bir ustanın yanında kalfalık yapan Çan, ustasının dükkanı kendisine bırakmasıyla işi devraldı. Mesleğinin son temsilcilerinden Çan, oğlu Selçuk Çan'a da mesleğini öğretti. Dükkanını oğluna devretmek isteyen Çan, "7 yaşında hem okula gittim hem de çırak olarak çalıştım. Gaziantep'te marangoz yanında çıraklık yaparak bugüne geldim. Fıçı ahşap işi yapıyorum. El sanatını, ahşabı seviyorum. Şarap fıçısı, yayık, bakliyat kovaları yapıyorum. Ege'de tekim, benden başka fıçı yapan yok. Benden sonra da mesleğimi oğlum Selçuk devam ettirecek" dedi.

'HER TÜRLÜ AHŞAP İŞİNİ YAPIYORUM

İzmir'e 35 yıl önce geldiğini söyleyen Çan, "1990 yılında Kemeraltı'nda fıçı imalatı yapanlar vardı. Bir ustanın yanında kalfa olarak çalıştım. Usta dükkanı bana bıraktı, devam ettirdim. O gün bugündür devam ediyorum. Asıl dükkanım, Kemeraltı'nda Büyük Demirhan'ın içindeydi. Bina eski olduğu için başka dükkana geçtik" diye konuştu. Günümüzde fıçının kullanım alanının değiştiğini aktaran Çan, fıçıdan çocuk beşiği bile yaptığını belirtip, "Dekorasyonda kullanılıyor. Bistro masa, zeytin ve bakliyat kovası, yayık, şarap fıçısı olarak kullanılıyor. İsteğe ve siparişe göre çalışıyorum. Her türlü ahşap işini yapıyorum. Benden sonra bu mesleği devam ettirecek kişi, oğlum. Başka yetişen eleman yok. Çırak da gelmiyor. Çünkü çıraklar verilen paraları ve çıraklığı kabul etmiyor. Oysa ben ağacı o kadar seviyorum ki ağacın içinde ölür giderim" dedi.

'YAPTIKÇA DAHA ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü'nü bitiren Selçuk Çan da okulu bitirdikten sonra babasının yanında çalışmaya başladığını söyledi. Çan, "Babam bu işi yaptığı için ben de görerek, severek başladım. Çocukken değil ama yaşım ilerledikçe bu işi yapmak istedim. Yaptıkça daha çok hoşuma gitti" diye konuştu.

'BABAMLA ŞU AN YAN YANA ÇALIŞIYORUZ'

Okulda teknik bilgi edindiğini aktaran Çan, "Geri kalanını bir ustanın yanında öğrenmek daha farklı. Okulda öğrendiklerimden daha fazlasını babamdan öğrendim. Fıçı tasarımı, kesimi, ölçülendirilmesinin yapılmasını babamdan öğrendim bilgiler" dedi. Ata mesleği olduğu için işe gönül verdiğini aktaran Selçuk Çan, "Babam sürekli ağaç işiyle uğraştığı için çocukluğumdan itibaren bu işin içindeyim. Göre göre bu işin içerisine girmiş oldum. Babamla şu an yan yana çalışıyoruz. Babam bıraktıktan sonra işi devralmayı düşünüyorum. 3 yaşında bir oğlum var. İnşallah ben de ona devrederim ve böylece bu meslekte, babadan oğula geçer" diye konuştu.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirli Fıçı Ustası, Ata Mesleğini Oğluna Aktarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:46:07. #1.13#
SON DAKİKA: İzmirli Fıçı Ustası, Ata Mesleğini Oğluna Aktarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.