İzmirliler Ramazan Alışverişi İçin İzmar'a Yöneldi..."Dışarıda Marketlere Girilecek Gibi Değil" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmirliler Ramazan Alışverişi İçin İzmar'a Yöneldi..."Dışarıda Marketlere Girilecek Gibi Değil"

19.02.2026 11:54  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan hayat pahalılığı nedeniyle ramazan alışverişi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Tanzim Satış Marketleri'ni (İZMAR) tercih eden vatandaşlar, marketler önünde kuyruk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde sıraya giren 78 yaşındaki Birol Fedai, “Dışarıda marketlere girilecek gibi değil. Buraya gelip ihtiyaçlarımı alıyorum” dedi.

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) - Artan hayat pahalılığı nedeniyle ramazan alışverişi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Tanzim Satış Marketleri'ni (İZMAR) tercih eden vatandaşlar, marketler önünde kuyruk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde sıraya giren 78 yaşındaki Birol Fedai, "Dışarıda marketlere girilecek gibi değil. Buraya gelip ihtiyaçlarımı alıyorum" dedi.

Yüksek enflasyon, ekonomik dar boğaz ile artan gıda fiyatları ve düşen alım gücü, Ramazan alışverişinde İzmirlileri belediyenin tanzim satış mağazalarına yöneltti.

Vatandaşlar, uygun fiyatlı et ve gıda ürünleri için sabahın erken saatlerinde mağazalar önünde kuyruk oluşturdu. Özellikle et reyonuna rağbet gösteren yurttaşlar, piyasa ile İZMAR arasındaki fiyat farkına dikkat çekti.

Dindar: "Mağazalarımızın önünde kuyruk oluyor"

İZMAR'ların kuruluş amacının halka daha uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlamak olduğunu ifade eden İZMAR Güney Bölge Saha Sorumlusu Berk Dindar, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız, özellikle ramazan ayında sahurdan sonra bile yoğun bir rağbet gösteriyorlar. Vatandaşlarımız neden burayı tercih ediyor'Çünkü bin liralık bir alışverişte burada 750-800 liraya çıkıyorsunuz. Yüzde 20-25 daha altına çıkıyorsunuz bir fişte. Özellikle emekli kesimi ve dar gelirliler daha çok tercih ediyorlar. Mağazalarımızın önünde kuyruk oluyor. Ortalama bir mağazamızda 400-500 kişi hacmimiz oluyor ve bu günden güne daha da artıyor."

"Sabit fiyatlarla devam etmekteyiz"

En çok etin rağbet gördüğünü kaydeden Dinar, fiyat istikrarına da dikkat çekerek "Vatandaşlarımız en çok et, süt, peynir ve kuru gıdaya rağbet ediyor. Bizde kıyma 650, kuşbaşı et 750 lira. Buna kasap bandında baktığımızda 850 lira bandında kıymalık, 900 lira bandından da kuşbaşı et olduğunu görüyoruz pazar araştırması yaptığımızda. Güvenilir, belediye destekli, arkasında sorun olmayan ve diğer marketlerden yüzde 20-25 daha uygun bir marka olduğu için ben tanzim satışı tercih ederim. Bizde fiyat artışları konusunda günden güne değişen fiyatlar mevcut değil. Sabit fiyatlarla devam etmekteyiz" diye konuştu.

"Müşteri sayısı da 140 ve 150 bin kişi arasında değişiyor""

Şubelerin müşteri ortalamasına ilişkin de bilgi veren Dindar, "Ortalama günlük müşteri sayımız 5 bin 500- 6 bin civarı oluyor. Bir ayda toplam müşteri sayısı da 140 ve 150 bin kişi arasında değişiyor" dedi.

Fedai: "Dışarıda marketlere girilecek gibi değil"

Sabah saatlerinde mağaza açılmadan Gaziemir İZMAR'da sıraya giren 78 yaşındaki Birol Fedai, tanzim satış dışındaki mağazaların pahalı olduğunu kaydererek şöyle konuştu:

"Ramazan ayı. Emekliyiz, dışarıda bu fiyatlardan hiçbir şey alamıyoruz. Sabahın erken saatlerinde sıraya girip bir kilo kıyma almak için bekliyoruz. Ülkemizde tarım bitti. Enflasyon çok kötü, dışarıda marketlere girilecek gibi değil. Kanser hastasıyım, sırada bekliyorum. Buraya gelip ihtiyaçlarımı alıyorum. Diğer ürünleri gün içinde alabiliyorum ama et için sırada bekliyoruz. Diğer ürünlerin de fiyatı uygun. O bakımdan burayı tercih ediyorum."

"Kiloyla aldığımızı şimdi gramla alıyoruz"

Ekonomi politikalarının sofralarına yansıdığını belirten Fedai, "Kiloyla aldığımızı şimdi gramla, taneyle alıyoruz. Alamadığımız ürünler de var" ifadelerini kullandı.

Doğan: "Dışarısı çok pahalı"

71 yaşındaki Ali Rıza Doğan ise alım gücüne ilişkin, "Sabah geldim kuyruğa girdim 1 saat sıra bekledim. Ucuz et var. Dışarıdan alamıyoruz. Çok pahalı, bin liranın üzerinde. Ülke öyle bir hale gelmiş ki! Bizi dilenci yaptı! Ucuz burası. Kuyruğa giriyoruz, üşüyoruz ama sonuçta alabiliyoruz. Dışarısı çok pahalı. Et bin liradan aşağıya değil. Peynir, her şey pahalı. En ucuz burası" dedi.

"Eski Türkiye'yi arıyoruz"

Ramazanda sofralarının yıldan yıla eksildiğini belirten Doğan, şunları söyledi:

"Soframızdan her şey eksildi. Biz eskiden kahveye, lokantaya, mağazaya gitsek para aklımıza gelmiyordu. Şimdi imkansız. Arkadaşlarımızla kahveye gidemiyoruz, o hale geldik. Bir 'Çağ atladık' diyor. Ne çağı atladık, ülkeyi bitirdi! Benim 50 yaşımdaki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında alım gücü çok farklı. Türkiye bitti. Eski Türkiye'yi arıyoruz."

Eşintürkmer: "Tanzim satış olmasaydı Ramazanda soframıza fazla bir şey koyacak halimiz yoktu"

Nusret Eşintürkmer, tanzim satış ile diğer mağazaların fiyat farkına dikkat çekerek "Tanzim satışı tercih etmemizin sebebi birinci olarak ekonomik. Kasapla burası arasında 250- 300 lira fark var. Diğer ürünlerin fiyatları da çok güzel. Biz hep buraya geliyoruz. Tanzim satış olmasaydı Ramazanda soframıza fazla bir şey koyacak halimiz yoktu. Buraya gelip et alıyoruz, makarnayı da buradan alıyoruz. Hepsini de buradan alıyoruz. Bin liraya dışarıda ihtiyaçlarımızı karşılayamayız çünkü çok fark var. Burasıyla hemen hemen yüzde 30 fark var" dedi.

Ekici: "Vatandaşlar hayat pahalılığından tanzim satışa yöneldi"

Zeliha Ekici ise tanzim satış fiyatlarına ilişkin, "Bence fiyatlar dışarıya göre çok uygun. Vatandaşlar hayat pahalılığından tanzim satışa yöneldi. Burası daha uygun. Baya fark var. Mesela ette en azından 200 lira fark var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirliler Ramazan Alışverişi İçin İzmar'a Yöneldi...'Dışarıda Marketlere Girilecek Gibi Değil' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu 3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu
Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı Tarihi galibiyete tarihi prim Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim
UEFA, Benfica-Real Madrid maçındaki ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı UEFA, Benfica-Real Madrid maçındaki ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Market alışverişlerinde yeni dönem 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte Market alışverişlerinde yeni dönem! 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte

13:15
Kral 3. Charles’ın kardeşi eski Prens Andrew, Epstein soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Kral 3. Charles'ın kardeşi eski Prens Andrew, Epstein soruşturması kapsamında gözaltına alındı
12:54
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:57
Herkes onu konuşuyor İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:38
Trump’tan skandal Türkiye hamlesi Suudi Arabistan’a baskı üstüne baskı yapmış
Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
10:04
Başrolde yine kaymakam var Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:24:46. #7.11#
SON DAKİKA: İzmirliler Ramazan Alışverişi İçin İzmar'a Yöneldi..."Dışarıda Marketlere Girilecek Gibi Değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.