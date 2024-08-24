Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi vefat etti - Son Dakika
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Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi vefat etti

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi vefat etti

Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

24.08.2024 19:29
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İzmir'de özel bir hastanede tedavi gören Jandarma eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi (73), yaşamını yitirdi.

İzmir'deki özel bir hastanede bir süredir lenf kanseri tedavisi gören Jandarma eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Mendi'nin cenaze programı ise henüz netleşmedi. Mendi, 2016 yılında Yüksek Askeri Şura kararları ile yaş haddi nedeniyle TSK'dan emekli olmuştu.

Oğlu Cihan Mendi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vefat haberini şu sözlerle duyurdu: "Canımız babamız, gururumuz, her şeyimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yetiştirdiği çok büyük devlet adamı, büyük Fenerbahçeli, eski Jandarma Genel Komutanı, Emekli Orgeneral Galip Mendi'yi bu sabah kaybettik. Başımız sağ olsun. Cenaze detaylarını belirleyince paylaşacağız."

Jandarma eski Genel Komutanı Galip Mendi hayatını kaybetti

GALİP MENDİ KİMDİR?

Galip Mendi, 1970 yılında asteğmen rütbesiyle Kara Harp Okulu'ndan, ardından da 1971 yılında da Piyade Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1983 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri'nde çeşitli birliklerde görev yapan Mendi, 1985 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla; Muğla'da Piyade Tabur Komutanlığı, Maltepe Askeri Lisesi'nde Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü ve 70. Piyade Tugayı Kurmay Başkanlığı yaptı. Daha sonra 1992 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesine atandı. Bu komutanlık bünyesinde 1992-1994 yılları arası Okul Komutanlığı, 1994-1996 yılları arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 1996-1997 yılları arası 4. Özel Kuvvet Alay Komutanlığı ve 1997-1998 yılları arası Özel Kuvvetler Komutan Yardımcılığı yaptı.

KKTC GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DÖNEMİ

Mendi, 1998 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 1998-2000 yılları arası 1. Komando Tugay Komutanlığı, 2000-2002 yılları arası KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. 2002 yılında Ege Ordusu Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı'na atandıktan 1 sene sonra Tümgeneral rütbesine terfi etti ve Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı'na atandı. 2006 yılında Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı görevine atanan Mendi, 2007 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı ve Denetleme Başkanlığı'na (ATAŞE) atandı. Daha sonra bu rütbede sırasıyla; Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nda Muharebe ve Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı, Eğitim Kolordu Komutanlığı ve 8. Kolordu Komutanlığı yaptı.

Jandarma eski Genel Komutanı Galip Mendi hayatını kaybetti

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI DÖNEMİ

2012 yılında Orgeneral rütbesine terfi eden Mendi, 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2014 yılında Ege Ordusu Komutanlığı'na, ardından da 2015 yılında Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı. 2016 Türkiye'deki askeri darbe girişimi esnasında Emir Subayı ve Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş tarafından derdest edilmişti. Ertesi gün kurtarılmış, ancak 2 gün sonra strese bağlı olarak spazm ve tansiyon şikayetiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi altına alındı. İyileştikten sonra Ağustos 2016 Yüksek Askeri Şura kararları ile yaş haddi nedeniyle 65 yaşında TSK'dan emekli oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi vefat etti - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz: ALLAH RAHMET EYLESİN BÜYÜK ASKERDI ANCAK DEVLET ADAMI DEĞİLDİR GENERALLER KAMU GOREVLISIDIR 10 8 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 10 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu: ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşALLAH ?? 7 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Mekanikcenter olsun 1 1 Yanıtla
  • hakkı kesici: Ateşi bol olsun 0 0 Yanıtla

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