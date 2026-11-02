Jandarmanın akrobasi timi TULPAR, Bursa'da 13 kişi 3 motosikletle gösteri yapıyor - Son Dakika
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Jandarmanın akrobasi timi TULPAR, Bursa'da 13 kişi 3 motosikletle gösteri yapıyor

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Jandarmanın akrobasi timi TULPAR, Bursa\'da 13 kişi 3 motosikletle gösteri yapıyor
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Jandarmanın akrobasi timi TULPAR, Bursa\'da 13 kişi 3 motosikletle gösteri yapıyor
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Bursa Jandarma Trafik Okulunda bu yıl kurulan TULPAR, jandarmanın ilk ve tek motosikletli akrobasi timi olarak gösteri yapıyor. Tim, trafik güvenliği farkındalığını artırmayı amaçlarken 13 kişi 3 motosikletle senkronize hareket ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan motosikletli akrobasi timi TULPAR, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde yaptığı gösterilerle Türk jandarmasının kabiliyetini dünyaya tanıtıyor.

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığında bu yıl oluşturulan TULPAR, jandarmanın ilk ve tek akrobasi timi olma özelliğini taşıyor.

TULPAR timi, jandarmanın disiplinini, eğitim seviyesini, görev anlayışını ve operasyonel kabiliyetini ulusal ve uluslararası faaliyetlerle kamuoyuna sergiliyor.

Milimetrik manevralarla trafik güvenliği farkındalığını artırmayı amaçlayan tim, bilinçli trafik kültürünün oluşmasına da katkı sunuyor.

Okuldaki parkurda her gün eğitim alarak kabiliyetlerini artıran tim, sınırları zorlayan gösterilere büyük bir disiplinle hazırlanıyor.

Hareket halindeki motosikletten başka bir motosiklete atlayarak geçiş yapan, 13 kişinin aynı anda bindiği 3 motosikletle senkronize hareket eden jandarma personelinin gösterileri alkış alıyor.

Asaletini Türk mitolojisinin efsanevi kanatlı atından alıyor

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Erdem Ersoy, AA muhabirine, okulda yükselen motor seslerinin sadece gücün değil aynı zamanda sarsılmaz disiplinin ve çelikten iradenin yankısı olduğunu söyledi.

TULPAR'ın bu yıl kurulduğunu anlatan Ersoy, "Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Okul Komutanlığı bünyesinde, asaletini Türk mitolojisinin efsanevi kanatlı atından alan yepyeni bir elit birlik kuruldu." dedi.

Ersoy, TULPAR timinin sadece gösteri yapma amacıyla kurulmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Jandarmanın yüksek eğitim seviyesini, sarsılmaz disiplinini ve operasyonel kabiliyetini tüm dünyaya tanıtırken güvenli sürüş bilincini topluma aşılamayı hedefliyor. Timimizin kuruluş amacı, jandarmanın disiplinini, eğitim seviyesini, görev anlayışını ve operasyonel kabiliyetini ulusal ve uluslararası faaliyetler, törenler ve etkinliklerde kamuoyuna tanıtmaktır. Bu elit birim, sergilediği milimetrik manevralarla trafik güvenliği farkındalığını artırmayı ve vatandaş ile kurum arasındaki güven bağını 'demir atlar' üzerinden yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır."

TULPAR'ın jandarma personeli için motivasyon kaynağı ve kurum içi bağlılığı güçlendiren prestij unsuru olduğunu dile getiren Ersoy, birliğin vatandaşlar arasında trafik kültürünün inşasında öncü rol oynayacağını sözlerine ekledi.

TULPAR Motosikletli Akrobasi Kısım Amiri Jandarma Üsteğmen Ergin Çakır da TULPAR'ın Türk tarihindeki ve kültüründeki önemini anlattı.

Türk mitolojisinde hızın, çevikliğin, cesaretin, asaletin ve özgürlüğün efsanevi sembolü TULPAR'ın kahramanların yoldaşı "kanatlı at" olduğunu belirten Çakır, "Manas Destanı'nda bahsi geçen bu asil hayvana yalnızca yüreği ve bedeni güçlü olan kahramanlar binebilirdi. Logomuzu tasarlarken köklü geleneklerimizle milli değerlerimizi modern motosiklet sürüş disipliniyle aynı potada erittik. Bizim görev tanımımızda motosiklet, sadece mekanik bir araç değil bu mitolojik mirasın modern dünyadaki muadili olan demir attır. Armamızdaki her unsur, bu birleşimi temsil eder." ifadelerini kullandı.

Çakır, tim kadrosunun özenle seçildiğine dikkati çekerek, "TULPAR timinde çalışacak personelde ileri düzey motosiklet sürüş yeteneği, denge, refleks ve koordinasyon kabiliyeti, fiziksel yeterlilik ve dayanıklılık, disiplin ve takım çalışmasına yatkınlık, psikolojik dayanıklılık ve stres yönetimi ile senkronize hareket becerisi özellikleri aranmaktadır." dedi.

Personelin zorlu eğitimlerden geçtiğini vurgulayan Çakır, "TULPAR'a kabul edilmek, sadece üstün sürüş yeteneğine sahip olmak değil aynı zamanda fiziksel ve psikolojik sınırların ötesine geçebilmeyi gerektirir. İcra edilen gösterilerin yüksek risk düzeyi, en küçük bir senkronizasyon hatasının dahi kurumsal itibara ve personel güvenliğine zarar verebileceği gerçeği, seçim sürecini bir 'mükemmeliyet eleği' haline getirmektedir." diye konuştu.

İzleyicilere unutulmaz anı yaşatacak görsel şölen

TULPAR Motosikletli Akrobasi Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş İbrahim Tapıklama da "önce emniyet" prensibiyle göreve hazırlandıklarını söyledi.

Tapıklama, eğitimlerde ve gösterilerde kask, mont, hava yastıklı yelek, eldiven, korumalı pantolon ve botları asla çıkarmadıklarını belirterek, kasklarda anlık iletişim için son teknoloji interkom sistemlerinin yer aldığını anlattı.

Herhangi bir emniyet ihlali anında gösterinin derhal durdurulduğunu ifade eden Tapıklama, şunları kaydetti:

"Eğitimimizin amacı, bireysel yetenekleri disiplinli bir çalışmayla geliştirmek, bireysellikten takım haline gelerek tüm motosikletlerle aynı hızda, eşit aralıkta ve milimetrik zamanlama sonucu sıfır hatayla gösteri icra etmektir. Her TULPAR sürücüsünün amacı, tim arkadaşlarına olan sarsılmaz güveni ve aralarındaki mutlak koordinasyonla izleyicide unutulmaz bir anı yaşatacak ve görsel şölen sunacak bir koreografi için çalışmaktır."

Kaynak: AA
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