Japon gelin, Türk kadınlarının duygularından etkilendi, binlerce iğne oyası biriktirdi - Son Dakika
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Japon gelin, Türk kadınlarının duygularından etkilendi, binlerce iğne oyası biriktirdi

Japon gelin, Türk kadınlarının duygularından etkilendi, binlerce iğne oyası biriktirdi

Japon yazar ve iğne oyası araştırmacısı Ikumi Nonaka, Türkiye'deki iğne oyasının güzelliğine hayran kalarak 25 yılda 3 bin adet iğne oyası biriktirdiğini söyledi. Nonaka, Türk el sanatlarına duyduğu ilgiyi Japonya'da da tanıtmak için sergiler düzenlediğini ve kitaplar yazdığını belirtti. Ayrıca depremde zarar gören bir Türk vatandaşına yardımda bulunduğunu da paylaştı.

23.08.2024 15:16
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Japon gelin, Türk kadınlarının duygularından etkilendi, binlerce iğne oyası biriktirdi

25 yılda 3 bin iğne oyası koleksiyonuna ulaştı

Ikumi Nonaka:

" Türkiye'deki iğne oyasının ince, narin ve güzel olduğunu görünce hayran oldum. Sonrasında yavaş yavaş araştırmaya başladım"

"Birçok şehri gezdim, gidemediğim birkaç il kaldı. Nerede iğne oyası varsa oraya koşa koşa gittim, araştırma yaptım"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan Japon yazar ve iğne oyası araştırmacısı Ikumi Nonaka, 25 yıldır 3 bin adet iğne oyası biriktirdiğini söyleyerek, "Halı ve kilimi merak ettiğimde kadınların dokuduğunu, duygularını motif ve renkle ifade ettiğini gördüm. Bunları öğrenince çok etkilendim. Türkiye'deki kadınlar ne düşünmüş, ne yaşamış, ne görmüş merakıyla el işine başladım. İğne oyası da aynı, genelde kadınların işi, köylerde yaşayan kadınlar ne düşünmüş ne görmüş de onu motif olarak anlatmış konusunun peşine düştüm" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ilk olarak 1992'de turist olarak geldikten sonra 1995 yılında Antalya'ya yerleşen ve Türk el sanatlarına hayranlık duyan Japon yazar ve iğne oyası araştırmacısı Ikumi Nonaka, 29 yıldır Türk el sanatları üzerine araştırmalar yapıyor.

"Yaklaşık 30 yıldır el işlerinin içindeyim"

Rengarenk iplerin kumaşlarla buluşmasından çeşit çeşit motifler ortaya çıkan, işlemesi ve ortaya konması ayları bulan "İğne Oyası" üzerine yoğunlaşan Nonaka, Japonya'da da el sanatları hobisinin yaygın olduğunu açıkladı. Nonaka, "Halı kilim motifleri, iğne oyası, örgü çorap, el işi olan ne varsa merak ediyorum. Japonya'da el sanatlarını çok seviyoruz, ne kadar ince iş olursa sevdiğimiz için, Türkiye'deki iğne oyasının ince, narin ve güzel olduğunu görünce hayran oldum. Sonrasında yavaş yavaş araştırmaya başladım. Yaklaşık 30 yıldır el işlerinin içindeyim. Halı, kilim ve çorapları inceleyerek başladım, 25 yıldır da iğne oyası biriktirmeye başladım. Birçok şehri gezdim, gidemediğim birkaç il kaldı. Nerede iğne oyası varsa oraya koşa koşa gittim, araştırma yaptım" diye konuştu.

Japonya'da Türk el işi sergisi açarak, tanıtımını yapıyor

Geçtiğimiz ay 4 arkadaşıyla birlikte yaptıkları Elazığ ziyaretini hatırlatan İkumi Nonaka, kendisinin daha önce kaleme aldığı kitap ve makalelerin ardından Japonların iğne oyasını merak etmeye başladığını dile getirdi. Nonaka, şöyle devam etti: "Japon arkadaşlar el sanatlarına meraklı, Türkiye'de iğne oyası olduğunu ben kitaplarda ve dergide yazınca merak edenler oldu. Ben de iğne oyasının ne olduğunu göstermek için Japonya'da sergi açıyorum, tanıtımını yapıyorum. Büyük koleksiyon oluşturdum. Türkiye'de şu an Bursa'da bulunan Merinos Müzesi'nde iğne oyası koleksiyonum sergileniyor, bu ay sonuna kadar devam edecek. Japonya'da iğne oya konusunda tanıtım amacıyla kitap bastırdım, çok satıldı. Japonya'da merak eden arkadaşlarım var, iğne oyası görmeye veya öğrenmek amacıyla geliyor. Çoğu yere arkadaşlarımla gidip öğreniyoruz, onlar da Japonya'da anlatıp tanıtımını yapıyor. Temmuz'da Elazığ'a gittik, kadınlardan iğne oyası ve motifler öğrenip yeni bir kitap çıkarmaya çalışıyorum".

"Farklı ırktan olsak da ben de kadınım"

Türk el sanatlarına kadınların duygularını yansıttığını öğrenmesi üzerine hemcinslerinin duygularını öğrenmek amacıyla ilgilenmeye başladığını açıklayan Japon Yazar Ikumi Nonaka, kadınların farklı duygu durumuna göre iğne oyasını çeşitlendirmesinden çok etkilendiğini belirtti. Nonaka, "Özel koleksiyon olarak 3 bin adet iğne oyamız var. Halı ve kilimi merak ettiğimde kadınların dokuduğunu gördüm, kadınların duygularını motif ve renkle ifade ettiğini gördüm. Bunları öğrenince çok etkilendim. Türkiye'deki kadınlar ne düşünmüş, ne yaşamış, ne görmüş merakıyla başladım. İğne oyası da aynı, genelde kadınların işi. Köylerde yaşayan kadınlar ne düşünmüş ne görmüş de onu motif olarak anlatmış konusunun peşine düştüm. Örneğin, biber oyası acı hissettiğini anlatıyor ya da canlı renklerde çok mutlu olduğunu anlatıyor. Duyguları merak ediyorum, farklı ırktan olsak da ben de kadınım, bu yüzden çok etkileniyorum. Ayrıca elimde olan iğne oyalarına rastlamamaya başladım, çok kalmadı, gençler de artık yapmıyor, ben buna da üzüldüm. Her yörede yaşayan Türk kadının evinde iğne oyası bulunsun isterim" şeklinde konuştu.

Kitaplarda motiflerin nasıl hazırlandığını anlatıyor

İğne oyaları hakkında 3 kitap yazan ve Japonya'nın ünlü el sanatları dergilerinden bir tanesine makale hazırlayan Ikumi Nonaka, "Japonya'da Türkiye'deki iğne oyaları hakkında yöre yöre nasıl yapıldığını, kültürlerini fotoğraflı olarak anlattığım bir kitap çıkardım, satışa sunuldu. Elimde olan koleksiyonların fotoğraflarıyla Türkiye'de "Oya" kitabı bastırdım, Aydın yöresi Efe oyaları, Kütahya, Bursa, İznik, Kastamonu yörelerinin yer aldığı, kullanılan malzemeleri ve motif isimlerini Japonca, Türkçe ve İngilizce olarak aynı kitapta toparladım. Son olarak Ödemiş iğne olayları hakkında kitap çıkardım, yörenin oyaları üzerine araştırma yaptım. Kitapta detaylı fotoğraflar kullandım ve motiflerin nasıl hazırlandığını yazdım" dedi.

"6 Şubat depreminde Adıyaman'da yardımda bulunduk"

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremin kendilerini de çok etkilediğinin altını çizen Ikumi Nonaka, Adıyaman'da iğne oyası bulunan ve depremde yıkılan bir Türk vatandaşa da yardımda bulunduklarını açıkladı. Nonaka, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Deprem bölgesi bizi çok üzdü, Japon arkadaşlar Japonya'da düzenlenen bir sergide bağış toplayarak Japonya'da ki Türkiye Büyükelçiliği'ne iletti. Ayrıca Türkiye'ye gelen arkadaşlarım da Adıyaman'da iğne oyası yapan ve dükkanı yok olan arkadaşa yardım da bulunduk. Hayatımın yarısından fazla zamandır Türkiye'de yaşıyorum, artık kendimi Türk gibi hissediyorum".

Kaynak: İHA

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