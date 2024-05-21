Japonya, Netanyahu ve Gallant için yakalama kararını izleyecek

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Japonya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkarılması yönündeki başvuru sürecini "büyük bir ilgiyle" izleyeceğini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant ile Hamas yetkilileri hakkında UCM'de yürütülen "yakalama kararı" çıkarılması sürecine yönelik konuştu.

Bakan Kamikava, UCM'nin 1 Nolu Ön Dava Dairesinin, bu süreçte Başsavcı Han'ın teslim edeceği deliller ve diğer bilgiler doğrultusunda, yakalama kararı çıkarılıp çıkarılmayacağına karar vereceğini anımsattı.

Japon Bakan, "Her halükarda ülkemiz, UCM'ye taraf bir devlet olarak, ayrıca bu konunun İsrail- Filistin durumuna etkisi açısından, gelecekteki gelişmeleri büyük bir ilgiyle izlemeye devam edecek." dedi.

İran Cumhurbaşkanı için siyah şerit

Kamikava, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve yetkililerin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran hükümeti ve halkına taziyelerini bildirdi.

Ülkesinin, Orta Doğu'da barış ve istikrara büyük önem verdiğini kaydeden Kamikava, İran dahil bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler ve iş birliği vasıtasıyla Orta Doğu'da gerilimlerin azaltılması için proaktif çaba yürüteceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Kamikava'nın basın toplantısının düzenlendiği salona girişte ve çıkışta selamladığı Japonya bayrağının üzerine, taziye amacıyla siyah bir şerit çekildiği görüldü.

Netanyahu için yakalama kararı

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusu yapmıştı.

? Helikopter kazası ve sonrası

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.