Japonya ve Türkiye, Denizcilikte Karbonsuzlaştırma Konferansı Düzenledi

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle, Ankara Üniversitesinin Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) ile Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezince (DEHUKAM) "Denizcilikte Karbonsuzlaştırma" başlıklı konferans gerçekleştirildi.
Ankara Üniversitesi'ndeki konferansta konuşan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, APAM'ın 2018'den beri 4 kez, Japon hükümetiyle ortak düzenlenen etkinliğe başarıyla ev sahipliği yaptığını söyledi.
Türkiye ile Japonya'nın uluslararası işbirliği düzeyinin geliştirilmesinin önem taşıdığını ifade eden Takahiko, "Buna ek olarak sürdürülebilir deniz ekosistemleri, deniz kaynaklarının korunması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin ilerlemesi günümüzde her iki ülke için de hayati önem taşıyan konulardır." dedi.
Takahiko, "Geçtiğimiz yıl, iki ülke arasında yaklaşık 30 yıl içinde karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedefleyen Japonya-Türkiye Enerji Forumu'nu başlatmak üzere ortak bildiri imzalanmıştır. Bu seminerin teması olan 'denizcilikte karbonsuzlaştırma', bu bildiriye mümkün olan en kısa sürede ulaşmak için enerji ve iklim değişikliğinin yanı sıra denizcilik sektöründe nasıl işbirliği yapabileceğimizle doğrudan bağlantılıdır." diye konuştu.
Japonya'nın Güneydoğu Asya, Okyanusya ve Pasifik ile, Türkiye'nin ise Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya ile güçlü bağlara sahip olduğunu vurgulayan Takahiko, "Tarihi dostlar olarak iki ülke, altyapı, afet önleme, akademik ve kültürel değişim alanlarında dostane ilişkiler kurmuştur." ifadesini kullandı.
Takahiko, 2024'ün Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü olduğuna işaret ederek, "Bugünkü seminerin, uzmanlarla görüş alışverişinde bulunarak ilişkilerimizi güçlendirmemizi ve denizcilik alanında karşılıklı anlayışı teşvik etmemizi sağlayacağını umuyoruz." dedi.
Sasakawa Barış Vakfı (SPF) Okyanus Politikaları Araştırma Enstitüsüden (OPRI) kıdemli araştırmacı Masanori Kobayashi de "Denizcilik Sektörünün Karbonsuzlaştırılması ve Yenilenebilir Enerjinin Uygulanabilirliği" konusunda sunum yaptı.
Yenilenebilir enerjinin karbonsuzlaştırma girişiminde önemli yere sahip olduğunu belirten Masanori Kobayashi, okyanusun sıcak yüzey suyu ile soğuk derinlikleri arasındaki sıcaklık farkından yararlanarak elektrik üretmek üzere ısı motorunu çalıştıran yenilenebilir enerji teknolojisi "Okyanus Termal Enerji Dönüşümü (OTEC)" hakkında da bilgi verdi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden Doç. Dr. Levent Bilgili ise "Yaşam Döngüsü Perspektifinde Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) Geçmişten Günümüze Karbonsuzlaştırma Mücadelesi" başlıklı sunumunda, iklim değişikliğine karşı ciddi mücadele gerektiğine dikkati çekti.
Gemilerin sera gazı üretimine yol açan geleneksel fosil yakıt kullanımının çevreye zarar verdiğine işaret eden Bilgili, IMO'nun 1997'den bugüne küresel ısınmayı engellemeye yönelik karbonsuzlaştırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Konferansa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve çok sayıda davetli katıldı.
Son Dakika › Güncel › Japonya ve Türkiye, Denizcilikte Karbonsuzlaştırma Konferansı Düzenledi - Son Dakika
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Gazikent Mahallesi'nde Ahmet E. isimli bir kişi kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından tabancayla vuruldu. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
Elazığ merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gümüşhane'de, GÜMÜŞKOD Kodlama Projesi kapsamında 29 atölyede ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor. Proje kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Züleyha Kork Salantur, yapay zeka destekli projelerin gelecekte önemli olacağını belirtti. Öğrencilerden Halil İbrahim Nas ise yüz tanıma projesi geliştirerek kapı açma sorununu çözdüğünü söyledi.
Erzurum'da uzun yıllar Türkiye Gazetesi'nde görev yapan Oktay Yerdelen, rahatsızlığına yenik düşerek vefat etti. Cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İhlas Pazarlama ve İhlas Haber Ajansı yetkilileri, spor kulüplerinin temsilcileri ve yakınları da cenaze namazına katıldı.
Ankara'da hayvansever Buket Özgünlü, engelli köpekleri varil trenine yerleştirerek cadde ve sokaklarda gezdiriyor. Bu sayede köpeklerin rehabilite olması amaçlanıyor. Özgünlü, engelli köpeklerin bakımını üstlenen Yaşapati Köpek Bakımevi'nde çalışıyor ve varillerden oluşan bir tren tasarladı. Köpekler, varillerin içerisine konularak sokaklarda ve caddelerde gezdiriliyor.
Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) yapılan bir proje ile Türk arı sütü, cilt sorunlarının çözümünde kullanılmak üzere çok fonksiyonlu cilt maskesi üretimine olanak sağlayacak. Proje kapsamında arı sütünün potansiyeli açığa çıkarılacak ve ticarileşme potansiyeli taşıyan bir ürün olan arı sütü katkılı hidrojel cilt maskesi geliştirilecek.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Adana'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıklarını tamamlamak için Adana'da antrenman yapacak ve kampa girecek. Maç yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde baraj yapımına start verdi. Yumaklı, Yüreğil Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek baraj projesi hakkında bilgi verdi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yağmur yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın çimento yüklü silobas dorsesi yolu kapattı. Kaza sonucunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 24. haftasında Anadolu Üniversitesi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Takım, 16 maçlık yenilmezlik serisi ve yükselen grafiğiyle rakiplerinin korkulu rüyası haline gelmiştir. Maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmamaktadır. Maç, 17 Mart Pazar günü saat 14.00'da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadı'nda oynanacak ve C klasman hakemi Burak Filik yönetecektir.
Sizin düşünceleriniz neler ?