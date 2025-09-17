Kaçırılıp 15 milyon TL fidye istenen iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı

İzmir'de polise başvuran tekstil işiyle uğraşan iş insanı A.A.'nın yakınları, kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek polisten yardım istedi. Yapılan çalışmalarda A.A.'nın kendisini kaçıranlar tarafından İstanbul'a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ihbar ulaşması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

İZMİR'DEN İSTANBUL'A KAÇIRDILAR

Kaçırılan A.A.'nın önce Bursa'nın Karacabey ilçesine getirildiği burada İstanbul'dan gelen diğer şüphelilere teslim edildiği belirlendi. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, aracı Bağcılar'da park halinde buldu.

FİLM GİBİ OPERASYONLA KURTARILDI

Yapılan çalışmada şüphelilerin A.A. için 15 milyon lira fidye istedikleri belirlendi. Şüphelilerin aracı park ettikleri yere çok yakın bir sitede bulundukları tespit edildikten sonra ekipler operasyon için düğmeye bastı. İş insanı A.A. düzenlenen operasyonla kurtarılırken olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler ifadelerinde, A.A.'nın aile üyelerine ait 15 milyon lira alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledi. Şüpheliler V.A. (39), A.K. (27), O.Y. (24), E.K. (44) ve D.K. (25) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Y., E.K. ve D.K. tutuklanırken, A.K. ev hapsi, V.A. ise, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.