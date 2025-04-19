KADEM'in Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı oldu - Son Dakika
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KADEM'in Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı oldu

KADEM\'in Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı oldu

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) 5. Genel Kurulu'nda avukat Dr. Canan Sarı yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

19.04.2025 19:36
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Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) 5. Genel Kurulu'nda avukat Dr. Canan Sarı yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

KADEM 5. Genel Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi.

Genel Kurulda gazetecilere açıklama yapan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 12 yıldır sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da seslerini duyurduklarını belirterek, "Attığımız büyük adımlarla model bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu anlamda bu yürüyüşte gönüllülerimizle güçlüyüz." dedi.

Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun 7 yıldır yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğünü ifade eden Bayraktar, "Kendisi gerçekten büyük bir azimle, özveriyle çok güçlü ve başarılı bir başkanlık yürüttü. Gerek şahsım gerek KADEM camiası adına kendisine müteşekkirim." diye konuştu.

Bayrağı devralan Canan Sarı'nın da içlerinden biri olduğunu, hukuk kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak hep aralarında bulunduğunu söyleyen Bayraktar, "Gerek liyakatiyle gerek azmiyle onun da çok başarılı bir şekilde yeni dönemde KADEM'i daha da ileri taşıyacağına eminim. Genel kurulumuzun, yeni başkanımızın, yeni kadromuzun vakfımız adına hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devreden Gümrükçüoğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, 12 yıl boyunca Türkiye'deki öncü sivil toplum hareketlerinden biri olarak, kadının toplumsal hayatın her alanında yer alması, her türlü hak, imkan ve fırsatlardan eşit düzeyde yararlanması için mücadele ettiklerini belirtti.

Özellikle son yıllarda, hayata geçirdikleri projelerle, toplumsal dönüşüm için önemli adımlar attıklarını söyleyen Gümrükçüoğlu, hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Gümrükçüoğlu, KADEM'in uluslararası arenada daha etkin şekilde yer almasına yönelik gerekli adımları atarak, bu alandaki faaliyetlerini güçlendirdiklerini dile getirdi.

2018'den bu yana onurla yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı süresinin sonuna geldiğini, artık bayrağı devretme zamanı olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, KADEM'in misyonuna gönülden inanan, yıllardır omuz omuza çalıştığı, devralacağı bayrağı çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inandığı Canan Sarı'ya görevi devrettiğini kaydetti.

"Dünyanın her yerindeki kadınların hak ve haysiyetlerini korumak için azimle çalışıyoruz"

Canan Sarı da genel kurulda seçim öncesi yönetim kurulu başkan adayı olarak yaptığı konuşmada,, KADEM'in, akademiden sahaya, uluslararası platformlardan yerel işbirliklerine kadar birçok alanda kadın haklarını, aileyi, emeği, adaleti ve haysiyetli bir yaşamı savunduğunu anlattı.

Sarı, güçlü kadın olmadan güçlü aile, güçlü aile olmadan da güçlü bir toplum ve devletin inşa edilemeyeceğini kaydetti.

"Güven, onur, adalet" vurgusu yapan Sarı, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde de bizlere çok önemli sorumluluk düştüğünün farkındayız. Bu farkındalıkla, aynı şuur, azim ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Kadınların eğitime ve üretime katılımını destekleyen projelere daha fazla kaynak ve enerji ayıracağız. Hak ihlalleri, adaletsizlik ve şiddetle mücadelemizi cesaretle, kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizler kadınların güçlenmesini yalnızca ulusal sınırlar içinde değil, uluslararası bir dayanışma çerçevesinde de ele alıyoruz. Bu nedenle yalnızca ülkemizdeki değil, dünyanın her yerindeki kadınların hak ve haysiyetlerini korumak için azimle çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler ve W20 gibi uluslararası platformlarda söylem ve çalışmalarımızı paylaşmaya, dünyadaki tüm mağdur kadınlar için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Sarı, sadece Gazze'de 2 yıl içinde hayatını kaybeden kadın sayısının 15 binin üzerinde olduğunu aktararak, "Kadın ve çocukların hunharca katledildiği bir dünyada tüm insanlığın bu soykırıma karşı insanlık paydasında buluşması gereklidir. Günümüzde yaşanan insanlık suçlarına karşı pek çok liderin sessiz kaldığı bir dünyada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu tüm mazlumlara umut vermektedir. Bu umudu büyütmek için bizler de KADEM olarak azim ve kararlılıkla, mağdur olan kadınların yanında olmaya ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Gönüllülük esasıyla, hayırda yarışma düsturuyla ve azimle gerçekleştirilen tüm çalışmalardan dolayı Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a, Saliha Okur Gümrükçüoğlu'na ve KADEM çatısı altında emek veren, gayret gösteren tüm arkadaşlarına teşekkür eden Sarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a da genel kurula teşriflerinden dolayı şükranlarını sundu.

Genel kurulda Canan Sarı, 294 delegenin katıldığı oylama sonucunda yönetim kurulu başkanı seçilirken, KADEM'in yeni yönetim kadrosu da belli oldu.

"Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet" sloganıyla 2013'ten beri kadınların siyasetten ticarete, sanattan akademiye her alanda var olabilmeleri için sahada ve akademide mücadele eden KADEM'in genel kurulu, aile fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KADEM'in Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı oldu - Son Dakika

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