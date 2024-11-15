Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası İş Birliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası İş Birliğini Güçlendiriyor

Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası İş Birliğini Güçlendiriyor

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan ile kentsel çalışmalarda iş birliğinin artırılmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Yeni dijital sistemle ruhsat alma süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

15.11.2024 12:03  Güncelleme: 12:26
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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan ve Mimarlar Odası yöneticileriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıda, kentsel çalışmalarda meslek odaları ve yerel yönetimlerin iş birliklerinin artırılması konuşuldu.

Mimarlar Odası ve Kadıköy Belediyesi arasında yürütülen iş birliklerinin ileri bir noktaya taşınması ve bu ortaklığın diğer belediyelere de örnek olması amacıyla Mimarlar Odası üyeleri, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nı ziyaret etti. Toplantıya, Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İ. Başar Necipoğlu, Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores Dinçöz, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi İkinci Başkanı Erol Türkmen, Mimarlar Odası Anadolu Birinci Büyükkent Bölge Temsilciliği (Kadıköy) Başkanı Saltuk Yüceer ve sekreteri İlker Fişek, Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Anıl Halis Akar, müdür yardımcısı Nesli Acar ve proje tasdik büro şefi Pınar Gökçen katıldı.

Dijital sistemle işlemlerin daha şeffaf ve hızlı hale getirilmsi hedefleniyor

Kadıköy'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının yeniden hız kazandığını ifade eden Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, proje onay süreçlerinin dijital ortama ve e-imza uygulamasına taşınması konusunda çalışma yaptıklarını söyleyerek bu şekilde ruhsat ve proje onay süreçlerinin kısalacağını, mimarlar ile daha etkin iletişim kurulacağını ifade etti. Başkan Kösedağı, dijital sisteme geçilmesiyle, işlemleri daha şeffaf ve hızlı hale getirmeyi hedeflediklerini de belirtti.

Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan da Kadıköy Belediyesi'nin Mimarlar Odası ile yürüttüğü ortak çalışmalardan ve iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini belirtti. Toplantıda kentlerin sorunları, sağlıklı ve yaşanılabilir kentler yaratmak için yapılması gerekenler tartışıldı. Meslek odaları ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmelerinin sorunların çözümü konusunda fayda sağlayacağı kaydedildi.

Dijital ortamda yürütülecek

Kadıköy Belediyesi'nin hazırlığını yaptığı yeni proje ile belediye hizmetleri içerisinde yer alan ruhsat alma ve proje onay süreçleri dijital ortama ve e-imza uygulamasına taşınacak. Böylece ruhsat ve proje onay süreçlerinin kısaltılması, mimarlar ile daha etkin iletişim kurulması, sürecin daha şeffaf ve hızlı hale getirilmesi hedefleniyor. Taraflar, mal sahipleri ve müteahhitler tüm işlemin hangi aşamada olduğunu dijital olarak takip edebilecek ve raportör ile etkin iletişim kurabilecek.

Dijital sistemle, proje tarafları ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik ekibi ortak bir platformda buluşacak ve yapı ruhsat onay sürecindeki aşamaların daha hızlı ve kontrollü ilerlemesi sağlanacak. Projeler dijital ortamda kontrol edilecek ve incelenebilecek. Proje denetimlerinde asıl sorumlu kurum olan firmalar da kontrol mekanizmasına dahil edilecek. Sorumlulukların paylaşılması ve iletişimin elektronik ortamda yapılması ile birlikte "belediye-mimarlık ofisi-vatandaş" arasındaki yoğunluğun azaltılması sağlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası İş Birliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

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