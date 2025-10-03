Kadıköy\'deki Cinayet Davasında Mektup Delil Oldu

Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi 5 yerinden bıçakladı. Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelediği belirtildi. Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

ZANLILARIN PİŞKİNLİKLERİ CEZAEVİ MEKTUBUNDA

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. Bu süreçte, sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıktı.

"SIKMA CANINI 1 SENEYE ÇIKARSIN"

Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var" ifadeleri yer aldı.

"YANLIŞ İFADE VERMESE TUTUKLANMAZDI"

B.B.'nin, tahliye olan arkadaşları içinde, "Neyse güzel ifade verelim de Abdi'yle Ayberk çıksın. Ayberk niye acaba öyle ifade verdi. Yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Valla boş yere kendilerini yaktılar. Bir de senin yaşına ne kadar var. Mektup at bana foto yolla bana. Allah'ın izniyle çıkarız biz de baba. Neyse dostum kendine dikkat et seviyorum seni Allah'a emanet ol" dediği öğrenildi.

İNFAZ KURUMU MEKTUBU SAKINCALI BULDU

İnfaz kurumu yönetimi, mektuptaki ifadelerin 'soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştireceği ve suçu-suçluyu övme ve özendirmeye yönelik olduğu' kanaatine vararak mektubu sakıncalı buldu. Mektup dava dosyasına delil olarak eklendi.