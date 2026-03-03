'Kadıköy Meydanı Düzenleme Projesi Temel Atma Töreni'nde Konuşan Nuri Aslan: Ekrem Başkan Gelecek, Emanetini Geri Alacak ve Daha İyi Hizmetler Yapacak

Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) İBB, halkın oylarıyla birinci seçilen projeyi Kadıköy Meydanı'nda uygulamak için ilk adımı attı. Yaklaşık 1.5 milyar TL yatırım bedeline sahip ödüllü proje bittiğinde, Kadıköy Meydanı'nın daha düzenli, erişilebilir ve çağdaş bir kamusal alana dönüşmesi bekleniyor. 'Kadıköy Meydanı Düzenleme Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Bu yarışmaları ilk başlatan, bunları düşünen ve planlayan arkadaşlarımızın birçoğu şu an Silivri'deler. Biz bugün, onların başlattığı bir projenin temelini atıyoruz. Temel atma töreninde yanımızda olmayan yol arkadaşlarımızın, açılış töreninde burada olacaklarından hiç şüphem yok. O gün kurdeleyi ben değil, Ekrem İmamoğlu kesecek. Bir tarafta Arif Gürkan Alpay, diğer tarafta Gürkan Akgün olacak. Ben de Meclis Başkanvekili olarak aranızda bulunacağım. Ekrem Başkan gelecek, emanetini geri alacak ve daha iyi hizmetler yapacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında göreve gelmesinin ardından, kentin önemli meydanlarıyla ilgili yeni projeler geliştirildi. İmamoğlu döneminde kurulan İstanbul Planlama Ajansı (İPA), bu kapsamda "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" konulu yarışma düzenledi. Taksim, Bakırköy ve Kadıköy meydanları ile Salacak sahilini kapsayan proje yarışması, 2020 yılının Kasım ayında sonuçlandı. İstanbulluların doğrudan katılımlarıyla belirlenen projelerin sahipleri, 5 Ocak 2021'de Saraçhane'de düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Her biri iktidar kanadından gelen çeşitli engellemelerle karşılaşan projelerden Bakırköy Meydanı ve Üsküdar Salacak sahili, zorlu süreçlerin ardından hayata geçirildi. Taksim Meydanı'ndaki çalışmalar için istenen izinler ilgili kurullarda bekletilirken, Kadıköy Meydanı'ndaki benzer sorunlar aşıldı ve imalat aşamasına geçildi. Kadıköy için tüm engelleri aşan İBB, Anadolu yakasının kalbi konumundaki meydanda günün her saati yaşanan kargaşa ve düzensizlik haline son verecek, yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL yatırım bedeline sahip projenin temelini attı.

Aslan: "İstanbul'un, 5 yıl içinde 3 kez seçilmiş Belediye Başkanı, aynı zamanda da bizim cumhurbaşkanı adayımız. O, İstanbul'u ve sizi çok seviyor"

Kadıköy'ü daha düzenli, erişilebilir ve çağdaş bir kamusal alana dönüştüreceği belirtilen Kadıköy Meydanı Düzenleme Projesi'nin temel atma töreni, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kadıköy Rıhtım Tören Alanı'nda düzenlenen törende, Aslan ve Kösedağı birer konuşma yaptı. Aslan konuşmasına, "Sözlerime başlamadan önce; kalbi bizimle atan, aklı her daim İstanbul'da ve Türkiye'nin aydınlık geleceğinde olan bir ismin, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın size selamlarını iletmek istiyorum. Aylardır hukuksuz bir şekilde Silivri'de tutuluyor. İstanbul'un, 5 yıl içinde 3 kez seçilmiş Belediye Başkanı, aynı zamanda da bizim cumhurbaşkanı adayımız. O, İstanbul'u ve sizi çok seviyor. Ben biliyorum ki İstanbullular olarak siz de onu seviyorsunuz" sözleriyle başladı.

"İnşallah Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanımız hızlıca özgürlüğüne kavuşacak ve böylece bizler de birbirimize kavuşacağız"

Anadolu'nun neresine giderse gitsin Ekrem İmamoğlu sevgisine tanık olduğunun altını çizen Aslan, "Bu sevgi karşılıklı. İnşallah Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanımız hızlıca özgürlüğüne kavuşacak ve böylece bizler de birbirimize kavuşacağız. Bizler de bürokrat arkadaşlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla beraber, o güne dek hizmetlerimize durmadan devam edeceğiz. Bugün de Kadıköylülerin heyecanla beklediği Kadıköy Meydan Düzenleme Projesi'ne başlıyoruz. Kadıköy'ü çok daha çağdaş, erişilebilir ve düzenli bir meydana, en kısa sürede kavuşturacağız" diye konuştu. Sembol meydanların şehirler için önemine ve anlamına dikkat çeken Aslan, İstanbul'un meydanlarının 2019 yılı öncesinde kaderlerine terk edildiği eleştirisinde bulundu. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının göreve gelmesiyle bu kaderin değiştiğinin altını çizen Aslan, "Ekrem Başkanımız göreve geldikten sonra İstanbul'da kamusal alanların, meydanların yeniden düzenlenmesi için harekete geçti. Amacımız; İstanbulluların rahatça erişebileceği, bir araya geleceği, rahat nefes alabileceği kamusal alanlar yaratmaktı. Bunu yaparken de ortak akılla, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hareket ettik. 'Bu meydanlar İstanbulluların, İstanbulluların istediği olsun' dedik" ifadelerini kullandı.

"Bugün halkın oylarıyla kazanan projenin temelini atıyoruz"

İmamoğlu'nun kentin sembol meydanları için tasarım yarışmaları düzenlenmesi talimatını verdiğini hatırlatan Aslan, kamuoyu ile şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, açtığımız tasarım yarışmasında finale kalan projeleri halkın oyuna sunduk. Böylece İstanbulluları sürece dahil ettik. İstanbul Planlama Ajansı ve İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı iş birliğiyle, son 5 yılda 18 yarışma açıldı. Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması, bu yarışmalardan altıncısıydı. 59 projenin katıldığı yarışmada, 5 mansiyon ve 3 eşdeğer ödül verildi. Bugün de halkın oylarıyla kazanan projenin temelini atıyoruz. Tasarım yarışmamızı kazanan projenin sahiplerini yürekten kutluyorum. Gerçekten Kadıköy'e değer katacak, meydanda var olan tüm problemleri ortadan kaldıran çok güzel bir proje tasarladılar. Proje alanı, 1000 araç kapasiteli İSPARK'tan Haydarpaşa'ya kadar uzanıyor. Caferağa, Osmanağa ve Rasimpaşa mahallelerini kapsıyor. Toplam 154 bin metrekarelik proje alanında, 107 bin metrekarelik düzenleme gerçekleştireceğiz. Meydan, doğal taşlar ile kaplanarak yeni kent mobilyaları ile güçlendirilecek. Büfeler, çiçekçiler, gazete bayileri kaldırılacak. Bunların yerine yeni meydana uyumlu 1.200 metrekarelik yeni bir yapı alanı inşa edilecek. Bu kapsamda meydanda kafe, kitabevi, gazete bayii, Kızılay Kan Merkezi gibi sosyal alanlar ile tuvalet, sergi binası, çözüm merkezi ve zabıta birimlerinin yer almasını planlıyoruz. Ayrıca otobüs ve minibüs duraklarını modernize edilerek, toplu taşıma araçlarının meydanda neden olduğu düzensizliğe son vereceğiz. Moda Nostaljik Tramvayı iskeleler ile entegre hale gelecek. Kadıköy Meydanı, yaya dostu bir yaklaşımla düzenlenerek yeşil bir kamusal alana dönüşecek. Kentin hafızasını yansıtan, nefes alan ve herkes için erişilebilir bir buluşma noktası hüviyeti kazanacak."

"Bu yarışmaları ilk başlatan, bunları düşünen ve planlayan arkadaşlarımızın birçoğu şu an Silivri'deler"

2019 yılında bu yana Beşiktaş Meydanı, Eminönü Meydanı, Maltepe Cumhuriyet Meydanı, Kartal Neyzen Tevfik Meydanı, Esenyurt Yaşar Kemal Meydanı ve Bakırköy Özgürlük Meydanı başta olmak üzere, toplam 39 meydanın açılışı gerçekleştirdiklerini sıralayan Aslan, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Her türlü baskıya ve engelleme çabasına rağmen çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Bizi asla yolumuzdan kimse döndüremez. Çünkü bizim yaptığımız hizmet, İstanbul'a ve İstanbullularadır. Ekrem Başkanımızla birlikte bu projelerin hayata geçmesinde emeği olan çok kıymetli bürokratlarımızın bir kısmı bugün ne yazık ki aramızda değiller. Yani bu yarışmaları ilk başlatan, bunları düşünen ve planlayan arkadaşlarımızın birçoğu şu an Silivri'deler. Biz bugün, onların başlattığı bir projenin temelini atıyoruz. Temel atma töreninde yanımızda olmayan yol arkadaşlarımızın, açılış töreninde burada olacaklarından hiç şüphem yok. O gün kurdeleyi ben değil, Ekrem İmamoğlu kesecek. Bir tarafta Arif Gürkan Alpay, diğer tarafta Gürkan Akgün olacak. Volkan Bey ve Mesut Bey de burada olacaklar. Ben de Meclis Başkanvekili olarak aranızda bulunacağım. Ekrem Başkan gelecek, emanetini geri alacak ve daha iyi hizmetler yapacak. Tabii ki Türkiye'nin yönetimine dair sorumluluklarımızdan önce buradaki işimizi bitirecek, sonra da tüm Türkiye için uğraşacağız. Bu meydanda, çok sevdikleri İstanbullularla hep beraber buluşacaklar. O gün, kalabalığın gücünü ve Ekrem Bey'e olan sevgiyi hep birlikte göreceksiniz. Bizler o günler gelene kadar milletin iradesini ve İstanbul'un geleceğini korumaya devam edeceğiz. Kadıköy Meydanı düzenlememiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Kösedağı: "Seçilen bu proje, vatandaşlarımızın alanı en verimli şekilde kullanabileceği, hepimizin içine sinen bir çalışma oldu"

Temeli atılan yatırımı 25 yıldır beklediklerinin altını çizen Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı da konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

"Her dönem konuşulan, ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Kadıköy Meydanı düzenlemesi için nihayet en somut adımı atmış bulunuyoruz. Geçen dönem Ekrem Başkan'ın öncülüğünde bunun ilk adımını attık aslında. Şu anda Haydarpaşa'dan Moda Burnu'na kadar uzanan sahil şeridi için geniş kapsamlı bir yarışma yapıldı. Yüzlerce projenin katıldığı bu yarışmada, binlerce vatandaşımızın 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden verdiği oylarla şu an panolarda gördüğünüz projeyi seçtik. Seçilen bu proje, vatandaşlarımızın alanı en verimli şekilde kullanabileceği, hepimizin içine sinen bir çalışma oldu. Bu projeyle beraber meydanımızda yaklaşık on beş bin metrekarelik yeni bir yeşil alana kavuşacağız. Şu an etrafımızda gördüğünüz araç trafiği ve karmaşa tamamen temizlenecek. Kadıköy; ailenizle ve çocuklarınızla birlikte Haydarpaşa'nın, İstanbul Boğazı'nın ve iskeleden kalkan vapurların manzarasını seyir teraslarında, oturma alanlarında ya da çimenlerin üzerinde huzurla izleyebileceğiniz bir çehreye bürünecek. Bu değişimden dolayı tüm Kadıköylüler adına büyük bir mutluluk duyuyorum."

Ödüllü Kadıköy Meydanı projesi, 26 sıra numaralı projenin sahipleri; Selahattin Tüysüz, Hasan Sıtkı Gümüşsoy, Erhan Vural, Pelin Tüysüz, Nursen Gümüşsoy Kısar ve Serkan Sınmaz'a ait.