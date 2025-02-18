Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi Verildi

Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi Verildi

Tekirdağ'da düzenlenen bir programla kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi verildi. Eğitim programında kadınlara ürün tanıtımı, pazarlama, maliyet hesaplama gibi konularda bilgi aktarımı yapıldı. Programa Tekirdağ Valisi ve yerel yönetim temsilcileri de katıldı.

18.02.2025 15:22  Güncelleme: 15:28
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TEKİRDAĞ'da düzenlenen programla kadın girişimcileri e-ticaret eğitimi verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Demet Sabancı Çetindoğan'ın kurucusu olduğu Shopsa Akademi tarafından Tekirdağ'daki kadın girişimciler ve kooperatif üyelerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Shopsa Akademi kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan, kurum müdürleri ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi 'ndeki programda; kadınlara ürün tanıtımı, pazarlama, maliyet hesaplama, üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve büyük pazarlara girebilecek ürünlerin üretilebilmesi konularında kadınlara eğitim verildi. Programın açılış konuşmasını yapan Demet Sabancı Çetindoğan, pandemi döneminde e-ticaretin çok ön plana çıktığını ve bu noktada Türkiye'nin tüm illerindeki kadınlara öncü olmak için e-ticaret sitesi kurduklarını belirtti. Çetindoğan, "Gerçekten burada sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Tekirdağ, hem tarihi özelliğiyle hem de leziz mutfağıyla kültür birliği oluşturan bir şehrimiz olduğu için burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Tekirdağ'ın potansiyelinin çok yüksek olduğunu zaten biliyordum. Bizlere düşen, aslında hepimize bu Tekirdağ'ın büyük potansiyelini açığa çıkartmak ve daha büyük işler başarmak. Bunda hepimize görevler düşüyor, biz de bugün Shopsa için buradayız. Biraz önce izlediğiniz filmde kadın merkezli bir sosyal proje olduğumuzu göstermiş olduk. Türkiye'deki, ülkemizdeki kadın üreticilerimizin, kooperatifte ki kadınlarımızın, emek ve ürünlerine bir e-ticaret sitesi kurarak onların daha görünür ve kolay satış yapacağı bir platform oluşturmayı başarabilirsek katkımız olur diye düşündük. İlk çıkış noktamızda da e-ticaret sitemizi kurarak gerçekleştirdik" dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Shopsa Akademi de bizim için ayrı bir göz, farklı bir anlayış inşallah getirecek. Dün yine akademi kapsamında hocamızla beraber hali hazırda ki ürünlerimizin ne olduğunu, bunların tasarımından, sunumuna, pazarlama tekniklerine kadar bir çok konuyu konuştuk. Bugün burada beraber sergi salonunda da gezecek olduğunuz yerde ürünlerini tek tek anlatacaklar sizlere. Bugüne kadar yapmış olduğumuz, nereye getirmişiz, nasıl bir şey ortaya koymuşuz. Bundan sonra inşallah siz değerli büyüklerimizin de destekleriyle hem Tekirdağ, Trakya ve Türkiye pazarına bunları anlattıklarımızda nasıl yapabiliriz diye çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Shopsa akademide bize bu konuda çok ciddi destek sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Tabi her açılış, her toplantı, her etkinlikler bize çok büyük heyecan veriyor ama kadınların olduğu her yer bize artı bir heyecan veriyor. Bende Tekirdağ'ın ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olarak özellikle kadın emeğinin daha görünür hale getirecek, özellikle kadının ekonomisine büyük katkılar sunacak. Dolayısıyla hem şehrimizin, hem ülkemizin ekonomisine katkı sunacak ve e-ticaret gibi bu fırsatları bizim şehrimizin kadınlarına da kazandıracak böylesi kıymetli bir projede paydaş olmaktan dolayı özellikle çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk. kadın bir taraftan para kazandığını ve sosyalleştiğini belirterek, "Bir araya geliyorlar, evde boş boş oturmak yerine konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, birbirlerini etkiliyorlar. Bence bunların hepsi çok kıymetli şeyler. Baktığımızda ne üretiliyor, 13 tane coğrafi işaretimiz var şu ana kadar. Bunların başında Karacakılavuz dokuması diyelim dokuma olarak o var. Geri kalanının tamamı tarımsal ürünler veya onların oluşturduğu gastronomi ürünleri. Hayrabolu tatlısı, Tekirdağ köftesi gibi. Biz, bizim kadın kooperatifleri olarak ürettiklerimiz aslında coğrafi işaretimizin etrafında dolanıyor. Dolayısıyla doğru yolda olduğumuzu da gösteriyor. Bu coğrafi işaretlerdeki ürünler ve bizim yöresel yemeklerimiz, organik ürünlerimizi zaten bir kısmımız pazarlıyor geri kalanı da pazarlaması ve daha çok para kazanması konusunda, sürekli para kazanma konusunda, süreklilik iki aşamada var. Hanımların sürekli para kazanması önemli, pazar açısından da ürünlerin sürekli gelmesi önemli. Bu iki tarafında dengeleyerek bence çok daha önemli bir yere gidebiliriz. Kadınlarımız heyecanlı, profesyonel bir yardım alacağız ve organik ürünlerimizi internet üzerinden de satacağız. Gelirimizi arttıracağız" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Vali Recep Soytürk ve beraberindeki heyet, sergi salonunda ürünleri inceledi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadın Girişimcilere E-Ticaret Eğitimi Verildi - Son Dakika

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