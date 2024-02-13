\'Kafes-39\' operasyonlarında 7 suç örgütü çökertildi: 117 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 7 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.

7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-39" operasyonlarında toplam 7 organize suç örgütü çökertildiğini paylaşan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-39' operasyonlarında; İstanbul'da Budaklar Organize Suç Örgütü ve Antalya'da Soner Tayyar, Kocaeli'de Uğur Özgen, ? Samsun'da Sadi Yıldırım, Bilecik'te Melik Korkut, Kars'ta Mürsel Özağdaş,? Konya'da Bülent Şimek'in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor."

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşıma şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütlerinin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhuşa teşvik ve ilah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi."

"ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Operasyonlar sonucu; 30 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek ile çok sayıda senet ve paraya el konulduğunu belirten Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." dedi.