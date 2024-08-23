Kağıthane'deki saldırıyla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kağıthane'deki saldırıyla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kağıthane\'deki saldırıyla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kağıthane'de yaşanan saldırıyla ilgili olarak İstanbul'da gözaltına alınan 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Polis soruşturması sonucunda saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

23.08.2024 14:59
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Ali AKSOYER/İSTANBUL,KAĞITHANE'de Filistinli iş insanı Anas El ABD Quadir'in hayatını kaybettiği, iki kişinin de yarandığı saldırıyla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Polis soruşturması sonrasında saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin olaydan önce buluştukları, kaçacakları otomobilleri güzergaha yerleştirdikleri, saldırının ardından hazırladıkları plana uyarak 3 araç değiştirip bunlardan birini ateşe verip yaktıktan sonra, yaya olarak sınırdan geçtikleri tespit edildi. Olayın İsrail'de yaşanan Anas El ABD Quadir'in oto galerisine yapılan silahlı saldırıları olayının devamı olduğu belirlendi.

Kağıthane'de 18 Ağustos Pazar günü 2024 tarihinde saat 22.50'de Kağıthane'de yaşanan silahlı saldırıda İsrail asıllı Filistinli İş insanı Anas El ABD Quadir hayatını kaybederken yanında bulunan Filistinli iş insanı Fadı M. ile korumaları Eray K. yaralanmışlardı. Saldırganlar olaydan sonra hızla kaçmışlar ve kısa süre içinde yurt dışına çıktıkları belirlenmişti.

4 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA SORGULANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlayan soruşturmada polis saldırganlarla birlikte hareket eden iki kişinin kimliğini tespit etti. Bu kişilerden birinin şüphelileri sınıra kadar götürüp geri döndüğü belirlendi. Şüphelilerin olaydan sonra Sapanca'da bir bungalov ev tutarak orada saklandıkları belirlendi. Sapanca'daki bungalova yapılan baskında baskında Suriye uyruklu Layz E., İbrahim A. ve Muhammet M. gözaltına alındı. 3 şüpheliyi Sapanca'ya götüren Pelin Y.'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e çıktı.

CİNAYETİ GÜNLERCE PLANLAMIŞLAR

Polis soruşturması sonucu şüphelilerden Layz E. ile Muhammet M.'nin yurt dışına kaçan 3 şüpheliyle olay öncesinde buluştukları ve birlikte hareket ettikleri belirlendi. Saldırıyı gerçekleştiren ve yurt dışına kaçan 3 şüphelinin, İş adamının 14 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'a gelmesinden hemen sonra Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Günlerce cinayet planı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin, olay öncesin de 5 kişi olarak Şişli'de bir evden çıktıkları, olaydan sonra kaçışta kullanacakları otomobilleri, güvenlik kamerası olmayan sokaklara yerleştirdikleri belirlendi.

HAZIRLADIKLARI PLANI UYGULAMIŞLAR

Soruşturma sonucu olayın ardından hazırladıkları plan gereği, polisin takibinden kurtulmak için birbiri ardına otomobilleri değiştirmeye başlayan şüphelilerin bu sırada delil bırakmamak için bir aracıda ateşe verdikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan Layz E.'nin yurt dışına çıkan şüphelileri sınıra kadar götürdükten sonra İstanbul'a geri döndüğü ortaya çıktı.

20 DAKİKA FARKLA KAÇMAYI BAŞARMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adım adım takip edilen şüphelilerin ekiplerin sınıra ulaşmasından 20 dakika önce sınırdan yürüyerek kaçmayı başardıkları öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ ROMANYA'DA GÖZALTINA ALIMIŞTI

Ancak polisin ısrarlı takibinden kurtulamayan şüphelilerin kısa süre içinde Romanya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüpheliler G.S., T.S ve Salman A. isimli şahısların Türkiye'ye getirilmesi için gerekli yazışmaların sürdüğü öğrenildi.

OLAYLARIN BAŞLANGICI İSRAİL'DE OTO GALERİYE SALDIRI

Polis soruşturması sonucu olayın hayatını kaybeden iş insanı Anas El ABD Quadir'in İsrail'de bulunan oto galerisinin kurşunlanmasıyla başlayan olaylar zinciri sonucu meydan geldiği belirlendi. Son saldırıdan yaralı olarak kurtulan Fadı M.'nin de kardeşinin bu olay sırasında İsrail'de öldürüldüğü öğrenildi. Romanya'da gözaltında tutulan şüphelilerin Türkiye'ye getirilmesi ve sorgulanmasının ardından saldırının kesin sebebinin ortaya çıkabileceği belirtildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan poliste işlemleri tamamlanan İstanbul Asayiş şube müdürlüğünde gözaltında tutulan 4 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'deki saldırıyla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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