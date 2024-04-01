KAHRAMANMARAŞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:30
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.653
Toplam Seçmen : 783.019
Açılan Sandık : 2.297
Açılan Sandık Oranı : % 86,58
Kullanılan Oy : 531.477
Geçerli Oy : 503.850
Katılım Oranı : % 78,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT GÖRGEL% 41,86210.888
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDOĞAR% 33,44168.474
CHPMUKADDES ZEYNEP ARIKAN% 15,2977.020
İYİ PARTİMESUT DEDEOĞLU% 3,5117.671
ZAFER PARTİSİGÖKHAN CANLI% 1,477.398
DİĞER% 0,582.940
DEVA PARTİSİTANER BARIŞIK% 0,582.929
DEM PARTİALİ ARDIÇ% 0,522.635
BTPALİ TÜRK% 0,371.847
MEMLEKETCUMA AKPINAR% 0,371.840
DSPAHMET ARSLAN% 0,291.474
MİLLİ YOLRAMAZAN DAĞCI% 0,211.064
BAĞIMSIZERHAN ERSAVAŞ% 0,21.023
HÜDA PARADEM KILINÇ% 0,2990
BAĞIMSIZNUSRET GÜLOĞLU% 0,17858
YTPHAVA ÇİÇEK% 0,15759
VATAN PARTİSİMUSTAFA OSMAN SARITAŞ% 0,12606
DPAHMET GEBEL% 0,11567
MİLLETMEHMET ÇETİNER% 0,08425
TKPEREN LADİKLİ% 0,08415
HKPDİLAVER ORUNCAK% 0,07366
HAK-PARARİF SEVİNÇ% 0,07343
BAĞIMSIZALİ AKKURT% 0,07343
AB PARTİÖMER KAYA% 0,07339
BAĞIMSIZNURİ AVGIN% 0,04189
TKHTİLBE SU ASLANPAY% 0,03174
BAĞIMSIZMEHMET KAYA% 0,03161
BAĞIMSIZÖMER SOLAK% 0,02112
AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 88,32
Katılım Oranı : % 81,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KIRAÇ% 42,9815.840
YENİDEN REFAHADEM YILDIZ% 38,6114.229
İYİ PARTİMEHMET ALİ TAŞKALE% 6,142.265
CHPMURAT BOZKURT% 5,161.902
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YILDIRIM% 2,43894
DİĞER% 1,99734
ZAFER PARTİSİÇAĞATAY YURTSEVER% 1,24457
BAĞIMSIZŞEREF ERTEKİN% 0,34126
MİLLİ YOLERDAL ACER% 0,2697
DEM PARTİYASİN TAŞKIN% 0,2488
MEMLEKETMEHMET CEREN% 0,1763
HÜDA PARSİNAN KALAY% 0,1658
BTPTAHSİN BENLİ% 0,1555
HKPALİ HOROZ% 0,1348
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 79,44
Katılım Oranı : % 84,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SİNAN GÖKŞEN% 50,448.483
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 16,662.802
CHPTURAN TEKATLI% 16,552.783
YENİDEN REFAHHAYATİ TEMİZ% 11,681.964
MEMLEKETDURMUŞ KARAKAŞ% 2,56431
ZAFER PARTİSİNAZİR ÇUHADAR% 1,03174
MİLLİ YOLALİ KURT% 0,5694
BTPAHMET KAR% 0,3152
HÜDA PARFATİH DAMLIBAĞ% 0,1627
DİĞER% 0,059
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 87,93
Katılım Oranı : % 84,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİYEMLİHA GÖKTAŞ% 37,464.408
MHPHASAN ONARAN% 33,983.998
YENİDEN REFAHÜZEYİR KIZILSEKİ% 22,952.700
CHPAHMET TEKEL% 4,72555
DEM PARTİADNAN KORKMAZ% 0,3440
BTPDERYA KAZANCI% 0,2327
HÜDA PARHACI KAHRAMAN% 0,2327
MİLLETYUNUS EKİNCİ% 0,0911
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 84,52
Katılım Oranı : % 77,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AKPINAR% 46,4642.412
AK PARTİNECATİ OKAY% 36,2533.088
İYİ PARTİSELAHADDİN CAN% 4,093.735
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ERYILMAZ% 4,023.667
SAADETMURAT KOZALAK% 3,423.120
ZAFER PARTİSİYAHYA KEMAL AKKURT% 1,661.519
DEM PARTİELİF TUĞÇE DEMİROĞLU% 1,541.402
BTPDİLEK DERYA BAŞLIPINAR% 0,58529
MİLLİ YOLMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,54494
MEMLEKETERDAL ÇİFTCİ% 0,48439
HÜDA PARDAVUT TEKER% 0,3272
DİĞER% 0,21189
MİLLETMEHMET EMİN KURTULAN% 0,2186
HKPDURAK BENK% 0,16149
BAĞIMSIZFERHAT TORUN% 0,0980
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 78,13
Katılım Oranı : % 87,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHARUN VİCDAN% 46,472.326
MHPHARUN ŞAHİN% 36,81.842
BÜYÜK BİRLİKRAHMİ TORAMAN% 11,67584
YENİDEN REFAHMUHAMMET ARICI% 3,18159
İYİ PARTİBİLAL KAPLAN% 0,6231
DEM PARTİELMAST TOLMAÇ% 0,5226
BTPMEHMET ÇENBER% 0,525
MİLLİ YOLRECEP DEMİRCİ% 0,147
HÜDA PARİLYAS KAÇAR% 0,15
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 92,90
Katılım Oranı : % 70,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN GÜRBÜZ% 37,8821.559
AK PARTİMURAT MERCAN% 34,2919.517
BAĞIMSIZMUSA DEMİR% 10,796.141
YENİDEN REFAHEYYUP CERAN% 9,935.655
İYİ PARTİMUSTAFA BÖLÜKBAŞI% 1,52866
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 1,15655
SAADETŞABAN ÖZGİŞİ% 0,9515
ZAFER PARTİSİHATİCE KAHRAMAN% 0,67381
HÜDA PARCUMA TÜRKAN% 0,45258
DİĞER% 0,45254
DEVA PARTİSİMUHAMMED ŞAHİN% 0,4228
MİLLİ YOLALİ ALAGÖZ% 0,37211
DEM PARTİDİLAN ÇETİN% 0,36204
BAĞIMSIZSALİH HORUZ% 0,34193
MEMLEKETNURSEL PEKCAN% 0,26149
HKPMEHMET UĞUR% 0,1372
TİPEROL KAL% 0,1161
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELİM CÜCE% 55,8316.221
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 34,359.979
SAADETİSHAK KÖROĞLU% 2,73794
İYİ PARTİMETİN DEĞİRMENCİ% 2,37689
BÜYÜK BİRLİKAHMET ARSLAN% 1,89550
DİĞER% 0,84243
DEM PARTİBERFİN HASBAY% 0,7202
ZAFER PARTİSİSÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN% 0,6175
DSPMEHMET AKİF KÜÇÜK% 0,3190
BTPŞÜKRAN ÇOKBEKLER% 0,1955
HÜDA PARYUSUF ÖRER% 0,1234
MİLLİ YOLAHMET DATLI% 0,0721
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 52,773.606
MHPİSMET GÖKSU% 24,411.668
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TANK% 14,28976
YENİDEN REFAHMEHMET KURT% 6410
İYİ PARTİSELİN DOĞAN% 1,76120
ZAFER PARTİSİMEHMET AKÇİÇEK% 0,4128
BTPFURKAN YAŞAR YÜKSEK% 0,2416
HÜDA PARAKİF BERTİZ% 0,139
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 90,48
Katılım Oranı : % 77,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANİFİ TOPTAŞ% 40,4979.335
YENİDEN REFAHFATİH MEHMET CEYHAN% 38,2774.997
CHPOKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL% 9,9219.445
İYİ PARTİMEHMET SABANCI% 4,298.411
ZAFER PARTİSİKAMBER HARMANKAYA% 2,214.324
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN ÜNLÜ% 1,583.102
DEVA PARTİSİİSMAİL ÖZGÜL% 0,791.551
BTPNECMEDDİN KAZANCI% 0,49954
MEMLEKETHALİL İBRAHİM KURUÇAY% 0,42823
DEM PARTİADİLE ERKAN% 0,32621
GELECEK PARTİSİMUHARREM ÇEVİK% 0,3583
DİĞER% 0,21406
HÜDA PARMEHMET KAYIŞLI% 0,18352
MİLLİ YOLMUSTAFA BAŞGÖZLÜ% 0,17340
BAĞIMSIZREŞİT FİŞEKCİ% 0,16315
MİLLETAHMET DAĞ% 0,11225
HKPMEHMET ADIYAMAN% 0,09171
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 84,15
Katılım Oranı : % 77,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYDAR İKİZER% 45,2613.094
AK PARTİMURAT CEYHAN% 39,7911.513
YENİDEN REFAHBİLALOĞUZ BALLI% 11,93.443
İYİ PARTİSERDAL KURTOĞLU% 0,8232
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKÇAM% 0,58167
BAĞIMSIZTALİH YARBOYNU% 0,43123
BTPVELİ ATA YARAŞIR% 0,35100
DİĞER% 0,387
BAĞIMSIZNURULLAH CAN% 0,2675
HÜDA PARRAMAZAN MADENKUYU% 0,2162
MİLLETAHMET YONTUCU% 0,129
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖZÜDOK% 0,026
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 76,14
Katılım Oranı : % 87,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KARACA% 51,1815.955
AK PARTİFEYZETTİN OKUMUŞ% 41,4612.926
SAADETMUHAMMET KILIÇ% 1,8560
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 1,65514
DİĞER% 1,44449
MEMLEKETALİ ERPAYLAŞTIRAN% 0,93289
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ADA DOĞAN% 0,44138
DEM PARTİFIRAT DUYMAK% 0,34105
DEVA PARTİSİİHSAN SAYICI% 0,2888
HÜDA PARNİYAZİ AY% 0,261
BTPSÜLEYMAN KÖSE% 0,1136
HKPKADİR AVCU% 0,131
MİLLETYAVUZ ALAŞ% 0,0722

Kaynak: AA

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