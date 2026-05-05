Kahramanmaraş'ta Acı Veda

1) KAHRAMANMARAŞ'TA OKULDAKİ SALDIRIDA YARALANAN ALMİNA HAYATINI KAYBETTİ (3)

'CENNET KUŞUM' DEDİĞİ KIZINI TÜRK BAYRAĞIYLA UĞURLADI

Kahramanmaraş Adlı Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Almina Ağaoğlu'nun cenazesi, Abdülhamid Han Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Almina Ağaoğlu'nun ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Almina'nın sınıf arkadaşları, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Almina'nın musalla taşındaki tabutuna sarılan Gülden Ağaoğlu, "Cennet kuşum" diyerek tabutu okşayıp öptü. Tören boyunca metanetini korumaya çalışan Ağaoğlu, "Bayrak getirin kızıma. Kızım bayrağımızı çok severdi" diyerek görevlilerden Türk bayrağı istedi. Gülden Ağaoğlu daha sonra görevlilerle birlikte Türk bayrağını kızının tabutuna örttü, daha sonra da eşi Ahmet Miraç Ağaoğlu'na ve oğluna sarılıp tabutu okşadı.

İl Müftüsü Hüseyin Güller, helallik alınmasının ardından cenaze namazını kıldırdı. Almina Ağaoğlu, namazın ardından götürüldüğü Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

2) MOBİLYA DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'da mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin depolandığı iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Site içerisindeki mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin depolandığı bir iş yerinin bodrum katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dükkandan yükselen dumanı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Bu sırada iş yerinin çalışanları yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. İş yerine giren ekipler alevleri söndürüp, dumanı tahliye etmek için çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yangına müdahale etmek isterken dumana maruz kalan çalışanların sağlık durumlarını kontrol etti.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.