Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi

Kahramanmaraş\'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi
22.07.2026 14:35  Güncelleme: 14:40
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Kahramanmaraş Malik Ejder Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında öğle saatlerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve TOMA aracı müdahale ediyor. Sıcak hava ve plastik malzeme nedeniyle söndürme çalışmaları zorlaşıyor.

Kahramanmaraş'ta plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta, Malik Ejder Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi

SICAK HAVA ALEVLERE GÜÇ VERDİ

Yanan malzemelerin plastik ve havanın da çok sıcak olması nedeniyle ekiplerin mücadelesinin zorlaştığı belirtiliyor. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürerken, polisler de TOMA aracıyla çalışmalara destek oluyor.

İşte olay yerinden görüntüler:

Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi
Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi
Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi
Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi
Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi
Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi
Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi
Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Malik Ejder, İtfaiye, Plastik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi - Son Dakika

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