Nepal'de Kayıp Türk Rehber İçin Arama Çalışmaları

Nepal'deki sel felaketinin ardından Türk tur rehberi Elena Öksüz'den 26 Ağustos'tan bu yana haber alamadıklarını ifade eden İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, çifte vatandaş Elena Öksüz'ün Nepal'e Rus pasaportuyla giriş yaptığını, bu nedenle bölgede Türk vatandaşı bulunduğunun başlangıçta tespit edilemediğini, son telefon sinyaline ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Nepal'in kuzeyindeki afet bölgesinde bulunan tur rehberi Elena Öksüz'ten haber alınamıyor. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, çifte vatandaş olan Öksüz'ün Nepal'e Rus pasaportuyla giriş yaptığını, bu nedenle bölgede Türk vatandaşı bulunduğunun başlangıçta tespit edilemediğini belirtti. Rusya'nın 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla Öksüz'e ulaşılamadığının ve kayıp olduğunun kesinleştiğini ifade eden Eracun, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği ile Dışişleri Bakanlığının da bilgilendirildiğini aktardı.

Eracun, Öksüz'ün son telefon sinyallerine ilişkin verilere ulaşılmaya çalışıldığını, kızı ve eski eşinden de bilgi alındığını söyledi. Bir grupla turistik faaliyetlere katılmak üzere bölgede bulunan Öksüz'ün 26 Ağustos'ta otelden ayrıldığı, o tarihten bu yana kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Yerel makamların arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Eracun, Elena Öksüz'e bir an önce ulaşılmasını beklediklerini ifade etti. Elena Öksüz'ün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a giderek arama kurtarma ekiplerine çevirmenlik yaptığı da öğrenildi.