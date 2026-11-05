Kamboçya\'nın en güvenilir stratejik dayanağı olarak Çin kalkınma desteğini sürdürecek

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Kamboçya'nın en güvenilir stratejik dayanağı olarak, ülkenin kendi koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesine kararlılıkla destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, 11. Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunan Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ile bir araya geldi.

Wang, çarşamba günkü görüşmede, Kamboçya ile stratejik iletişimi güçlendirmeye, dış kaynaklı zorluklara birlikte göğüs germeye ve birbirlerinin modernleşme çabalarını daha iyi desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Wang, iki tarafa önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek üst düzey temaslar için kapsamlı hazırlıklar yapma, iki ülkenin ortak stratejik çıkarlarını koruma, Endüstriyel Kalkınma Koridoru ile Balık ve Pirinç Koridoru'nun gelişimini destekleme ve altyapı, tarım ve diğer alanlarda somut işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

İki tarafın da telekomünikasyon ve çevrimiçi dolandırıcılıkla kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürmesi ve bu tür suçların yeniden ortaya çıkmasını önlemesi gerektiğini vurgulayan Wang, çok taraflı platformlarda koordinasyonun artırılması çağrısında da bulundu.

Prak Sokhonn ise Kamboçya ve Tayland dışişleri bakanlarını gayriresmi çay sohbetine davet etmesinden dolayı Çin'e teşekkür ederek, bunun Çin'in Kamboçya ile Tayland arasındaki anlaşmazlığın barış ve diyalog yoluyla çözülmesine yönelik yapıcı tutumunu yansıttığını söyledi.

Çin'in Lancang-Mekong İşbirliği'nde oynadığı önemli rolden övgüyle bahseden Prak Sokhonn, Çin'in Kamboçya'nın en güvenilir ortağı olduğunu dile getirdi. Tek Çin ilkesine bağlılıklarını yineleyen Prak Sokhonn, Çin'in barışçıl şekilde yeniden bir araya gelmeye yönelik büyük davasını desteklediklerini ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" her şekilde karşı çıktıklarını ifade etti.

Prak Sokhonn, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmek, çevrimiçi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığıyla mücadeleyi sürdürmek ve kolluk kuvvetleri ile güvenlik alanındaki ikili işbirliğini sürekli geliştirmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.