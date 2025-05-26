İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin kameralı gözlük taktığı iddiası polis ekiplerini harekete geçti.
Sokaktaki kadınları kayda aldığı öne sürülen 77 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerini karşısında görünce gözlüğü yere atarak üzerine basıp, kırmaya çalıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlaması ile dosyası ikmalen gönderilmek üzere çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kameralı Gözlükle Kadınları Kaydetti İddiası - Son Dakika
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