Kanton Fuarı ilk aşamada 189 bin yabancı alıcıyı ağırlayarak rekor kırdı - Son Dakika
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Kanton Fuarı ilk aşamada 189 bin yabancı alıcıyı ağırlayarak rekor kırdı

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Kanton Fuarı ilk aşamada 189 bin yabancı alıcıyı ağırlayarak rekor kırdı
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140. Kanton Fuarı'nın ilk aşaması Guangzhou'da pazartesi sona erdi. Organizatör Çin Dış Ticaret Merkezi'ne göre fuar 214 ülke ve bölgeden 189 bin yabancı alıcıyı ağırladı; katılım önceki fuarın aynı aşamasına göre yüzde 13,3 arttı; bu artış dış ticaretin dayanıklılığını gösterdi.

GUANGZHOU, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ilk aşaması pazartesi günü sona erdi. Kanton Fuarı olarak da bilinen fuarın ilk aşamasına rekor sayıda yabancı alıcının katıldığı bildirildi.

Fuarın organizatörü Çin Dış Ticaret Merkezi'nin pazartesi günkü açıklamasına göre fuar, 214 ülke ve bölgeden 189.000 yabancı alıcıyı ağırladı. Açıklamada, bir önceki fuarın aynı aşamasına göre yüzde 13,3 artış gösteren katılım sayısının Çin'in dış ticaretinin dayanıklılığını ve canlılığını gösterdiği belirtildi.

"İleri İmalat" temasına odaklanan ilk aşama, 25.000'den fazla stant ve 12.000'den fazla katılımcı firmayla 520.000 metrekarelik alanda gerçekleştirildi.

Fuarda, elektronik ve ev aletleri, endüstriyel otomasyon, aydınlatma ve elektrikli ekipmanlar, hırdavat ve el aletlerinin yanı sıra yeni enerjili araçlar ve akıllı mobilite dahil 5 ana sektör ve 19 sergi alanında en son ürün ve teknolojiler sergilendi.

Çin'in dış ticaretinin göstergesi ve kılavuzu işlevi gören fuar 70. yıldönümünü kutluyor. Bu yılki etkinlikte inovasyon, akıllı teknolojiler, ileri uzmanlık ve daha yüksek kalite vurgusu öne çıkıyor.

Kanton Fuarı, son 70 yılda Çin'in en büyük ve en uzun süredir düzenlenen, en kapsamlı ürün yelpazesine, en fazla alıcı sayısına ve en yüksek işlem hacmine sahip uluslararası ticaret etkinliği haline geldi.

Kaynak: Xinhua
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