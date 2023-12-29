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106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı - Son Dakika
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106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı

İstanbul'da evlendikten sonra balayı için gittikleri Kapadokya'da, konakladıkları otelde ölen Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin son anları ortaya çıktı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran çiftin, tedavilerinin ardından yeniden otele döndükleri ve o gecenin sabahına sağ çıkamadığı öğrenildi.

106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
29.12.2023 - 12:07,  Güncelleme: 12:50
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İstanbul'da evlendikten sonra balayı için gittikleri Kapadokya'da, konakladıkları otelde kazan dairesinden çıkan ve kaldıkları odadan geçen bacadan sızan karbonmonoksit gazından ölen Mutlu (27) ve Kader Akbaş (24) çiftinin, olaydan önce zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdukları ve tedavilerinin ardından yeniden otele döndükleri ortaya çıktı. Çiftin hastaneden geldikten sonra konakladıkları odadan bir daha çıkmadıkları bildirildi.

ODADA HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR

İstanbul'da geçen mart ayında evlenen Mutlu ve Kader Akbaş çifti, balayı için Kapadokya'ya gitti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otelde konaklayan çift, balon turuna katılmak için turizm şirketiyle anlaştı. Turizm şirketi yetkilileri, 14 Mart'ta sabah saatlerinde çifte ulaşamayınca otele gitti. Otel yetkililerine durumu anlattı. Otel personelleriyle birlikte çiftin kaldığı odaya giden şirket yetkilileri Mutlu ve Kader Akbaş'ın hareketsiz yattığını gördü. Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Balayı tatilinde 106 numaralı ölüm odası! Genç çiftin son anları ortaya çıktı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Akbaş çiftinin ölümünün ardından, otel sahibi Emin Ağmaz, otel müdürü Tayfun U. ve resepsiyonist Ahmet K. gözaltına alındı. Şüphelilerden otel sahibi Ağmaz tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

22 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 3 sanık hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Balayı tatilinde 106 numaralı ölüm odası! Genç çiftin son anları ortaya çıktı

"3-4 AYDA BİR BACA TEMİZLİĞİ YAPILIYORDU"

İddianamede ifadesine yer verilen otel sahibi Ağmaz, "Tur firmasından görevli otele gelerek çiftlere ulaşamadığını söylemesi üzerine 106 numaralı otel odasını defalarca telefonla aradık. Cevap alamayınca da otel müdürü Tayfun U. ile beraber odaya gittik. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtar ile içeri girdik ve odada kalanların hareket etmediklerini ve tepki vermediklerini görmemiz üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayarak ihbarda bulunduk. 3-4 ayda bir baca temizliği yapılıyordu. Ama, yetkili bir firmamı yapıyordu bilmiyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

BİLİRKİŞİ: KARBONMONOKSİT DEDEKTÖRLERİ YOK

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, otelin kazan dairesinin ve bacanın doğru bir şekilde kurulum ve bakımlarının yapılmayarak yanlış şekilde işletildiği, gerekli uyarı levhalarının ve talimatnamelerin koyulmadığı, duman ve karbonmonoksit detektörlerinin olmadığı belirtildi. Raporda, kazan bacasının eski ve çürük olduğu halde tamiratının ve yenilemesinin yapılmadığına da vurgu yapılarak, personele gerekli eğitimlerin verilmediği, personele kazan yakıcı (ateşçi) belgelerinin aldırılmadığı, iş sağlığı ve güvenliği genel kaidelerine uyulmadığına dikkat çekildi.

Balayı tatilinde 106 numaralı ölüm odası! Genç çiftin son anları ortaya çıktı

Bu arada olay öncesi Kader Akbaş'ın rahatsızlandığı, halsizlik ve gözlerde kararma şikayeti bulunan Akbaş'ın çağırılan sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldüğü, müdahalenin ardından da çiftin tekrar otele döndüğü belirtildi.

BULUNMADAN 18-36 SAAT ÖNCE ÖLMÜŞLER

Olaya ilişkin bilirkişi heyet raporunda ise, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan detaylı dosya incelemesi ve keşif incelemesi sonucunda olayın gelişiminin şu şekilde olduğu; Kader Akbaş-Mutlu Akbaş çiftinin dosya konusu otelin 106 nolu odasına 12 Mart 2023'te saat 13.21'de yerleştiği, 12 Mart'ta 19.55 saatlerinde dışarı çıktıkları, saat 23.00 civarı tekrar geldikleri, bu arada herhangi bir sorun olmadığı, Kader Akbaş'ın gece rahatsızlandığı, saat 00.30'da 112 acil servisi ekiplerinin gelerek müdahale ettikleri ve hastaneye götürdükleri, Kader Akbaş-Mutlu Akbaş çiftinin hastaneden 02.00'de döndükleri, saat 02.03- 02.05 arası 106 nolu odanın kapısının açık bırakılıp tekrar kapandığı, bundan sonra 106 nolu odada herhangi bir hareket görülmediği, adli tıp raporuna göre kişilerin ölüm olayının bulunmalarından yani 14 Mart 2023 tarihi saat 09.17'deden 18 ila 36 saat önce gerçekleştiği, yani ölüm olayının 13 Mart 2023 tarihi saat 15.17 ile 02.05 arası gerçekleştiği tespit edilmiştir."

Kaynak: DHA
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