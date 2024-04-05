Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun 43-46. kilometrelerinde (Belevi Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.
TEM Otoyolu'nun Babaeski- Lüleburgaz kavşakları 0-25. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltma yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.
Ankara- Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişi-Kavşak-1 bölgesinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücüler Ünye içine yönlendiriliyor.
Yüksekova-Esendere yolunun 30-37. ve 39-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.
Isparta- Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatılacak. Bu güzergahta ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü sürdürülecek.
Çanakkale-Çan yolunun 17-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Artvin- Erzurum yolunun 1. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
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