Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İzmit-Kandıra yolunda asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, Aydın-Denizli Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. İstanbul-Ankara yolunun Bolu Dağı Geçişi'nde heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor ve Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Taşucu-Silifke-Erdemli yolunda patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Trabzon-Maçka yolunda elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılacağı için ulaşım servis yolundan sağlanacak. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. Elazığ-Malatya yolunda üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çekerek-Sorgun ve İnebolu-Kastamonu yollarında yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

30.05.2024 08:35
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra yolunun 1-3. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Aydın-Denizli istikametindeki emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden sürdürülüyor.

İstanbul- Ankara yolunun Bolu Dağı Geçişi 43-45. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Özel yük taşıyan geniş araçların bu güzergahı kullanmamaları gerekiyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişi ile Kavşak-1 bölgesinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 10-15. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35, İnebolu- Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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