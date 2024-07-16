Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Anadolu Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, TAG Otoyolu, Kayseri-Kırşehir yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır. Sürücülerin güvenlik açısından trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemlidir.

16.07.2024 08:29
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu (Doğu)- Yeniçağa kavşakları arasında 13-15. kilometrelerinde Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden gerçekleşiyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı- Karasu kavşaklarında İstanbul-Ankara istikametinde yol bakım ve onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılarak trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü (gidiş-geliş) olarak devam edecek.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Düziçi kavşaklarında Şekerdere Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerinde bordür çalışması sebebiyle her iki yönde şerit daraltması olacağından sürücülerin güvenlik açısından trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nin her iki yönünde elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 21.00-06.00 saatlerinde alt geçit trafiğe kapatılacak. Ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından sağlanacak.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-İnegöl istikametinin 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinde iki yönlü olarak veriliyor.

İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 27-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kayseri il sınırı-Şarkışla yolunun 14-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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