Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle trafikte yavaş gidilmeli - Son Dakika
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Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle trafikte yavaş gidilmeli

Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle trafikte yavaş gidilmeli

TEM Otoyolu'nda viyadük onarımı, TAG Otoyolu'nda deprem hasarı onarımı, Muğla-Denizli yolunda yapım çalışması, Mudurnu-Bolu yolunda köprü yapımı, Emirdağ-Bolvadin-Çay ve Manavgat-Alanya yollarında onarım çalışmaları nedeniyle trafikte dikkatli olunmalı.

09.06.2024 08:31
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Muğla- Denizli yolunun 39-44. kilometreleri ile Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım ve Manavgat- Alanya yolunun 6-12. kilometrelerindeki onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Elazığ-Maden- Diyarbakır yolunun 71. kilometresinde yer alan Dicle-2 Köprüsü'ndeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 25-36. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle trafikte yavaş gidilmeli - Son Dakika

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