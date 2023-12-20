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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nda Kurtköy gişeleri kapatıldı, Anadolu Otoyolu'nda trafiğe kapatılan bölümde kontrollü ulaşım sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nda İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı, Kırklareli-Saray yolunda yapım çalışmaları devam ediyor. Diğer yollarda da çeşitli nedenlerle kontrollü ulaşım sağlanıyor.

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi Gerekiyor
20.12.2023 - 08:25,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Ücret Toplama İstasyonu'nda eski gişeler ve kanopilerin yıkım çalışmaları nedeniyle Kurtköy gişelerinden otoyola giriş kapatıldı. Bu bölgede sürücüler Orhanlı gişelerine yönlendirilerek, ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 1. kilometresindeki Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması dolayısıyla İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kırklareli- Saray yolunun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Afyonkarahisar- Konya yolunun Ilgın şehir geçişi 17. kilometresinde Ilgın Otogar Kavşağı Üst Geçidi'ndeki genleşme derzi onarım işi sebebiyle Afyonkarahisar-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yolundan devam ediyor.

Serik- Manavgat yolunun 28. kilometresindeki Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'nda köprü genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla Serik-Manavgat istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat- Niksar yolunun 36-38. kilometresinde şev tanzim çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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