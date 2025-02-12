Karabağlar'da 6 Şubat Anı Parkı Hizmete Açıldı

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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla yenilediği bir parkı, "6 Şubat Anı Parkı" olarak hizmete açtı. Ayrıca "6 Şubat'ın Öğrettikleri" konulu bir panel düzenleyerek, afetlere hazırlığın önemine dikkat çekildi.

Bahar Mahallesi'nde yeniden düzenlenerek "6 Şubat Anı Parkı" adı verilen alanın açılışına Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, AKUT üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Depremzedeler duygularını paylaştı

Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Bahar Mahallesi Muhtarı Özen Güzel, Belediye Başkanı Helil Kınay ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Depremzede Sinem Aykut Yücel de, 6 Şubat'ın artık yalnızca bir tarih değil, binlerce insanın hayatını değiştiren bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Depremde anne ve babamı kaybettikten sonra onların anısına bir hatıra ormanı oluşturduk. Bu park da çocukların cıvıltılarıyla dolacak ve burada geçen herkes deprem gerçeğini hatırlayacak" dedi.

İSİAS Otel'de hayatını kaybeden Mehmet Kalaycı'nın babası Mustafa Kalaycı ise, "Deprem değil, çürük binalar öldürüyor. Artık önlem alma ve harekete geçme zamanı" diyerek yapı güvenliğinin önemine dikkat çekti.

AKUT İzmir ekip lider yardımcısı Deniz Durmaz, deprem sonrası yapılan çalışmalar kadar, deprem öncesi bilinçlendirme faaliyetlerinin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Depreme karşı alınacak her önlem, yaşanabilecek kayıpları en aza indirir" dedi.

Başkan Kınay: Bu Park bir vicdan ve adalet nöbetidir

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay açılış konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'nin hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, "Biz, açılışlarda coşkulu alkışlarla, mutlulukla bir araya gelmek isteriz. Ama bugün burada kelimelerle anlatılamayan bir acıyı paylaşmak için toplandık. 6 Şubat, sadece rakamlardan ibaret değil; binlerce hayat, hayal, umut ve gelecek enkaz altında kaldı. Deprem öldürmez, ama rant hırsı, denetimsizlik ve ihmal öldürür. Bugün burada açtığımız park, sadece bir anı parkı değil; bir vicdan, bir adalet, bir hukuk ve yeniden yapılanma nöbetidir" dedi.

İki yıl geçmesine rağmen kayıpların acısının hala taze olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, "Bazı yerlerde yeni binalar yükseliyor ama hayat henüz geri dönmedi. Konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren insanlar var. Biz bu acıları unutmayacağız, unutturmayacağız. Attığımız her adımda, aldığımız her kararda bu kayıpları hatırlayarak hareket edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz güvenli şehirlerde yaşasın diye mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer ise afetlerin toplumsal hafızada silinmemesi gerektiğini vurgulayarak, bireysel ve kurumsal olarak deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çekti.

Zeybek mesaj gönderdi

Açılışa ayrıca CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de bir mesaj gönderdi. Zeybek, "Benzer acıları bir daha yaşamamak için 6 Şubat'ı ve deprem gerçeğini unutmamalıyız. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, 6 Şubat'ta hayatını kaybedenler anısına park içinde karanfil bıraktı.

"6 Şubat'ın Öğrettikleri" konulu panel

Park açılışının ardından Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda "6 Şubat'ın Öğrettikleri" konulu bir panel gerçekleştirildi. Panelde uzmanlar, afet bilinci, depremlerin topluma etkileri ve afet gönüllülük sistemi üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Panel öncesinde BBC'nin hazırladığı deprem belgeseli gösterildi.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Önalan, "Bu ülkede insanlar oturdukları zemine, binalarına ve en kötüsü sisteme güvenmiyor. Deprem değil, rant politikaları öldürüyor. İtibar, gökdelenlerle değil halkın güvenliğiyle sağlanır" dedi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa da, afetlerin türlerini, oluş biçimlerini ve toplum sağlığına etkilerini anlatarak, bunlara karşı tüm kurumların işbirliği içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Mahmut Akkın, afetlerin sosyo-politik boyutlarını ve kırılgan grupların yaşadığı zorlukları aktardı. Özellikle afetlerde engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara değindi.

Karabağlar'da Afet Gönüllüleri için eğitimler başladı

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Afet Komisyonu Üyesi Selma Nalbantoğlu, projeye dair yaptığı açıklamada, dirençli kentler oluşturmanın yalnızca yapı kalitesini artırmakla değil, toplumun afet bilincini geliştirmekle mümkün olacağını vurguladı.

Nalbantoğlu "Karabağlar'da, afetlere karşı bilinçli ve organize bir toplum oluşturmak amacıyla Afet Gönüllüleri Projesi kapsamında eğitimler başladı. Afet Gönüllüleri projesi, Karabağlar Belediyesi, Karabağlar Kent Konseyi, AKUT, TRAC ve Dirençli Kentler Komisyonu iş birliğiyle yürütülüyor. Temel Afet Çalışma Grubu, 2024 itibarıyla 5 mahallede eğitim çalışmalarına başlandı. Eğitimlerin amacı, afet ve acil durum anlarında toplumsal organizasyon kapasitesini artırmak ve mahallelerde daha etkin bir müdahale süreci oluşturmak" diye konuştu.

AKUT gönüllülerinin katkılarıyla hazırlanan eğitim içerikleri, 6 Şubat Depremi sonrasında bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında gözlemlenen eksiklikler ve olumsuz etkileri olan faktörler değerlendirilerek oluşturuldu. Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde, afet sonrası koordinasyon, ilk yardım, arama kurtarma teknikleri ve kriz anında iletişim gibi kritik konular ele alınıyor. Nalbantoğlu, ayrıca proje kapsamında mahalle muhtarlıklarıyla iş birliğinin artarak devam edeceğini ve afet bilincinin toplumun her kesimine yayılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

"Bu acıları unutmayacağız"

Panelde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Helil Kınay, "Bugün burada sadece anmak için değil, bu acıları bir daha yaşamamak adına ne yapmamız gerektiğini konuşmak için toplandık. Eğer doğru sözleri söylemez, hesap sormaz ve sorumluluk almazsak, bu felaketler tekrarlanır. Çocuklarımız için, geleceğimiz için başka bir yolumuz yok. Geçmişimizi enkazın altında bırakmış olabiliriz ama geleceğimizi kendimiz yaratmalıyız" dedi.