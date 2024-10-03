Karabağlar Kavacık Festivali İzmir'e Taşınıyor - Son Dakika
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Karabağlar Kavacık Festivali İzmir'e Taşınıyor

Karabağlar Kavacık Festivali İzmir\'e Taşınıyor

Karabağlar Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali, bu yıl 'Karabağlar Kavacık Karnavalı' adıyla 5-6 Ekim tarihlerinde Agora Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte çeşitli atölyeler, sergiler ve konserler yer alacak.

03.10.2024 10:16  Güncelleme: 10:26
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin Kavacık Üzüm Festivali, İzmir'e taşınıyor. "Karabağlar Kavacık Karnavalı", 5 ve 6 Ekim günlerinde Agora Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Karabağlar Belediyesi, yerelde kalkınmayı sağlamak ve coğrafi işaret belgeli Kavacık üzümünü dünyaya tanıtmak amacıyla her eylül ayında Kavacık Köyü'nde binlerce kişinin katıldığı bir festival düzenliyor. Bu yıl da İzmirlilerin yoğun ilgisini gören festival, köye gelemeyenler için kente taşınıyor.

"Karabağlar Kavacık Karnavalı" adıyla gerçekleştirilecek etkinlik, Agora Alışveriş Merkezi'nde bu hafta sonu konuklarını ağırlayacak. 5 Ekim Cumartesi günü A Blok Ana Girişi'nde saat 10.00'da Kavacık Kadın Kooperatifi, Kent Konseyi, Karabağlar Belediyesi Semt Merkezleri stantları açılacak. Yine 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da A Blok etkinlik alanı içerisinde Sibel Önbaş'la Tadımlı ve Atölyeli Sohbetler, unutulmuş İzmir şerbetleri, Üzümlü Zeytin Yaprağı Şerbeti Yapımı ve Tadımı atölyesi yapılacak.

Festival, 6 Ekim Pazar günü ise A Blok etkinlik alanında Şef Cihan Önder yönetimindeki Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri ile devam edecek. Etkinlik süresince Serhan Şarman'ın çektiği Kavacık fotoğraflarından oluşan "Günümüz Kavacık Sergisi" ve Köyün "Şalvarlı Ressamı" Meryem Düzgünkaya'nın yapmış olduğu resimlerden oluşan sergi, etkinliğe renk katacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, köye gelemeyenler için bu festivali İzmir'e taşımaya karar verdiklerini vurgulayarak, "Her yıl büyük bir merakla beklenen festivalimizi bu kez şehrimize getirdik. Tüm vatandaşlarımızı coğrafi işaretli Kavacık üzümünü tatmaya, lezzet stantlarına, gastronomi atölyesine, sergilerimize ve konserimize bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar Kavacık Festivali İzmir'e Taşınıyor - Son Dakika

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