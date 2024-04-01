KARABÜK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|252
|Toplam Seçmen
|:
|82.395
|Açılan Sandık
|:
|243
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,43
|Kullanılan Oy
|:
|59.079
|Geçerli Oy
|:
|57.483
|Katılım Oranı
|:
|% 74,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖZKAN ÇETİNKAYA
|% 34,36
|19.754
|MHP
|RAFET VERGİLİ
|% 26,94
|15.486
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ÖZER
|% 23,15
|13.306
|CHP
|BAYRAM KARADAĞ
|% 10,88
|6.254
|SAADET
|ORHAN GÖKMEN
|% 1,33
|766
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ AYHAN ŞENSOY
|% 1,1
|632
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH ADATEPE
|% 1,01
|579
|DİĞER
|% 0,65
|372
|DEM PARTİ
|EMİNE KAYA
|% 0,17
|97
|BTP
|MEHMET FURKAN AYDIN
|% 0,14
|82
|DSP
|ELA SOYLU
|% 0,06
|35
|HÜDA PAR
|AHMET URAL
|% 0,06
|32
|AP
|ÖMER AYDOĞDU
|% 0,05
|28
|MİLLET
|KAMİL ŞENTÜRK
|% 0,04
|23
|TKH
|NURSEL KARARLI
|% 0,02
|14
|HAK-PAR
|İSMAİL KESEN
|% 0,02
|11
|HKP
|CEMALETTİN ERDEMCİ
|% 0,01
|6
|BAĞIMSIZ
|VELİ KAYA
|% 0,01
|3
|BAĞIMSIZ
|CEMAL MIZRAK
|% 0
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜSNÜ AKIN
|% 61,85
|861
|AK PARTİ
|İBRAHİM ERTUĞRUL
|% 33,33
|464
|CHP
|İBRAHİM YALÇIN
|% 1,87
|26
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA UĞUR CEYLAN
|% 1,37
|19
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR BULUT
|% 1,01
|14
|SAADET
|TURGUT GÖKTAŞ
|% 0,57
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN CIVA
|% 50,4
|1.868
|MHP
|SIRRI ŞEN
|% 33,86
|1.255
|İYİ PARTİ
|EROL SERİN
|% 10,23
|379
|YENİDEN REFAH
|BEYTULLAH DUMAN
|% 4,4
|163
|SAADET
|RAMAZAN TURAN
|% 0,62
|23
|HKP
|FURKAN ORAL
|% 0,3
|11
|BTP
|EMRULLAH TOPSAKAL
|% 0,11
|4
|BAĞIMSIZ
|ŞAKİR KÜCÜKYILMAZ
|% 0,08
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ŞAHİN
|% 49,24
|195
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DURSUN
|% 20,71
|82
|MHP
|NESLİHAN KAYA KARPUZ
|% 15,4
|61
|CHP
|MUSTAFA ORHAN
|% 8,33
|33
|YENİDEN REFAH
|SATILMIŞ BOSTANCI
|% 2,78
|11
|BTP
|ZİHNİ ERİKCİ
|% 1,52
|6
|DİĞER
|% 1,26
|5
|SAADET
|EMRE BURAK KABARAN
|% 0,76
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,64
|Katılım Oranı
|:
|% 76,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ELİF KÖSE
|% 46,68
|13.375
|AK PARTİ
|ALİ BÜYÜKÖZDEMİR
|% 34,44
|9.870
|MHP
|EMİN YILDIZ
|% 6,86
|1.967
|YENİDEN REFAH
|İLYAS KARAKABAK
|% 3,72
|1.065
|İYİ PARTİ
|HAKAN PEKER
|% 3,56
|1.021
|SAADET
|MUSTAFA ÖZÇELİK
|% 1,26
|362
|DİĞER
|% 1,16
|331
|ZAFER PARTİSİ
|ZAFER DİKMEN
|% 1,01
|290
|BAĞIMSIZ
|ERSAN GÜRBÜZ
|% 0,69
|197
|BTP
|RAMAZAN KAPLAN
|% 0,62
|178
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEKİP SERTAŞ KARAKAŞ
|% 56,69
|3.590
|MHP
|ZEKİ ÇAYLI
|% 27,1
|1.716
|CHP
|ENVER ÖZGÜ
|% 13,39
|848
|YENİDEN REFAH
|NURULLAH SELGEÇTİ
|% 1,91
|121
|SAADET
|İSMAİL KİRENLİ
|% 0,69
|44
|BTP
|MUSTAFA ERPER
|% 0,16
|10
|DİĞER
|% 0,06
|4
Son Dakika › Güncel › KARABÜK SON - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde oyların yüzde 45,98'ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi. Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 38,56 oy alırken, diğer adaylar ise daha düşük oy oranlarıyla seçimi tamamladılar.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Arı 29 bin 579, AK Parti adayı Mehmet Savran 19 bin 785 oy aldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarının ardından parti genel merkezi önünde toplanan CHP'lilere hitap etti. Özel, tüm belediye başkanlarının memnuniyet sağlamak ve kimseyi üzmemek için arı gibi çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, seçim sürecinde milliyetçi, muhafazakar ve Kürt demokratlardan destek istediklerini ifade etti ve Türkiye ittifakının gücünü milletten aldığını vurguladı. Özel, CHP olarak yeni bir adım atacaklarını ve hatalarını telafi etmek için çalışacaklarını söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, yüzde 37.13 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.
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